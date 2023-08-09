Amazon может стать одним из якорных инвесторов в рамках IPO британского разработчика чипов Arm наряду с другими крупными технологическими компаниями, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников агентства, Amazon ведет переговоры об этом с Arm. Ранее сообщалось, что в число якорных инвесторов IPO могут войти Nvidia. и Intel. На прошлой неделе Bloomberg сообщал что Arm рассчитывает на оценку в $60-70 млрд в ходе IPO, которое планирует провести в сентябре. Начало roadshow запланировано на первую неделю сентября, прайсинг IPO - на следующую неделю, отметил источник агентства. Объем размещения может достичь $10 млрд. IPO Arm станет крупнейшим в США с момента публичного размещения в 2021 году акций производителя электромобилей Rivian, получившего оценку в $70 млрд. С 2016 года владельцем Arm является японская SoftBank Group, которая приобрела ее за $32 млрд.

Стоимость чипов в целом резко возросла в этом году, особенно для компаний, занимающихся производством оборудования для искусственного интеллекта. Акции Nvidia в этом году выросли более чем втрое. Эта компания ранее планировала приобрести Arm, но была вынуждена отказаться от покупки в прошлом году после того, как столкнулась с нормативными препятствиями. По самым оптимистичным оценкам, IPO Arm станет крупнейшим в технологической индустрии со времен Alibaba Group Holding в 2014 году и Meta Platforms — затем Facebook Inc. — в 2012 году. Amazon использует Arm-технологии в своих серверных процессорах Graviton, позиционируемых как альтернатива традиционным чипам для центров обработки данных, предлагаемым Intel. Amazon выпустила несколько поколений Graviton и других типов чипов, используя технологию Arm.