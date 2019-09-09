Генпрокурор Техаса Кен Пакстон объявил о начале проверок рекламного бизнеса Google, сообщил Business Insider. «Это расследование — не судебный процесс», — подчеркнул генпрокурор — «расследование нужно для выяснения всех обстоятельств. Прямо сейчас мы смотрим на рекламу, но факты приведут туда, куда приведут факты». В расследовании принимают участие генпрокуроры 48-и штатов, прокуроры, представляющие Вашингтон, округ Колумбия, и Пуэрто-Рико. Не присоединились к коллегам прокуроры Алабамы и Калифорнии — в последнем штате расположена штаб-квартира Google. «Google доминирует во всех видах рекламы и поиска в интернете — они доминируют на стороне покупателя, продавца, организатора рекламного аукциона и даже на стороне видео с YouTube».



Генпрокурор Кен Пакстон

Предположительно доминирование может быть вредным для потребителей. Интересы последних в Штатах защищает Федеральная торговая комиссия (ФТК). В 2013-м комиссия уж изучала бизнес-практики Google в области поиска и мобильных операционных систем. Никаких финансовых последствий американское разбирательство не имело. Чего нельзя сказать о похожих расследованиях в Европе. За различные антиконкурентные практики, связанные с рекламой, поиском и мобильным бизнесом ЕС оштрафовал Google примерно на $10 млрд за последние годы.

В 2017-м ЕС назначила штраф в €2,42 млрд за злоупотребления Google доминирующим положением на рынке поиска.

В середине 2018 ЕС оштрафовала Google на €4,34 млрд за то , что Google принуждал производителей электроники выпускать телефоны исключительно с собственным браузером и поиском Google ( аналогичное дело рассматривалось и в России , Google проиграл спор и в ФАС и суде , но заплатил лишь $6,76 млн , символические в масштабах своего бизнеса).

что Google принуждал производителей электроники выпускать телефоны исключительно с собственным браузером и поиском Google аналогичное дело рассматривалось и в России Google проиграл спор и в ФАС и суде но заплатил лишь $6,76 млн символические в масштабах своего бизнеса). В марте 2019 Еврокомиссия решила, Google должен понести наказание за запрет рекламировать через AdSense конкурентов поисковика , штраф составил €1,49 млрд.

В пятницу The Wall Street Journal сообщила, что Генпрокуратура и Нью-Йоркский генпрокурор Летиция Джеймс намерены провести расследование в отношении Facebook. Генпрокуратуру беспокоят поглощения соцсетью конкурентов и потенциально некорректное использование пользовательских данных. В июле 2019 вышеупомянутая ФТК уже оштрафовала соцсеть на $5 миллиардов за утечку пользовательских персональных данных.

Идея о разрушении доминирующих платформ активно обсуждается в США накануне президентских выборов 2020 года. В частности кандидат в президенты США Элизабет Уоррен — призвали к расчленению Google, Apple, Facebook и Amazon. «Развинчивание» Google можно было бы начать, считает Уоррен, с отказа поисковика от крупных приобретений: навигационного сервиса Waze, рекламной платформы DoubleClick, производителя домашней электроники Nest.

Источники Reuters знают, что в текущих расследованиях на бизнесе Google и Apple сосредоточится Минюст. Amazon и Facebook попадут под надзор Федеральной торговой комиссии США. Собственное расследование начали и демократы в Палате представителей Конгресса США.