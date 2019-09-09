Генпрокурор Техаса Кен Пакстон объявил о начале проверок рекламного бизнеса Google, сообщил Business Insider. «Это расследование — не судебный процесс», — подчеркнул генпрокурор — «расследование нужно для выяснения всех обстоятельств. Прямо сейчас мы смотрим на рекламу, но факты приведут туда, куда приведут факты». В расследовании принимают участие генпрокуроры 48-и штатов, прокуроры, представляющие Вашингтон, округ Колумбия, и Пуэрто-Рико. Не присоединились к коллегам прокуроры Алабамы и Калифорнии — в последнем штате расположена штаб-квартира Google. «Google доминирует во всех видах рекламы и поиска в интернете — они доминируют на стороне покупателя, продавца, организатора рекламного аукциона и даже на стороне видео с YouTube».
Генпрокурор Кен Пакстон
Предположительно доминирование может быть вредным для потребителей. Интересы последних в Штатах защищает Федеральная торговая комиссия (ФТК). В 2013-м комиссия уж изучала бизнес-практики Google в области поиска и мобильных операционных систем. Никаких финансовых последствий американское разбирательство не имело. Чего нельзя сказать о похожих расследованиях в Европе. За различные антиконкурентные практики, связанные с рекламой, поиском и мобильным бизнесом ЕС оштрафовал Google примерно на $10 млрд за последние годы.
- В 2017-м ЕС назначила штраф в €2,42 млрд за злоупотребления Google доминирующим положением на рынке поиска.
- В середине 2018 ЕС оштрафовала Google на €4,34 млрд за то, что Google принуждал производителей электроники выпускать телефоны исключительно с собственным браузером и поиском Google (аналогичное дело рассматривалось и в России, Google проиграл спор и в ФАС и суде, но заплатил лишь $6,76 млн, символические в масштабах своего бизнеса).
- В марте 2019 Еврокомиссия решила, Google должен понести наказание за запрет рекламировать через AdSense конкурентов поисковика, штраф составил €1,49 млрд.
В пятницу The Wall Street Journal сообщила, что Генпрокуратура и Нью-Йоркский генпрокурор Летиция Джеймс намерены провести расследование в отношении Facebook. Генпрокуратуру беспокоят поглощения соцсетью конкурентов и потенциально некорректное использование пользовательских данных. В июле 2019 вышеупомянутая ФТК уже оштрафовала соцсеть на $5 миллиардов за утечку пользовательских персональных данных.
Идея о разрушении доминирующих платформ активно обсуждается в США накануне президентских выборов 2020 года. В частности кандидат в президенты США Элизабет Уоррен — призвали к расчленению Google, Apple, Facebook и Amazon. «Развинчивание» Google можно было бы начать, считает Уоррен, с отказа поисковика от крупных приобретений: навигационного сервиса Waze, рекламной платформы DoubleClick, производителя домашней электроники Nest.
Источники Reuters знают, что в текущих расследованиях на бизнесе Google и Apple сосредоточится Минюст. Amazon и Facebook попадут под надзор Федеральной торговой комиссии США. Собственное расследование начали и демократы в Палате представителей Конгресса США.
Добавить 1 комментарий
Вся прокурорская рать североамериканских Штатов, 50 человек [1], за исключением генпрокурора Алабамы и генпрокурора Калифорнии, начали расследовать возможные злоупотребления Google на рекламном и поисковом рынках. Директор «Яндекса» по распространению технологий Григорий bobuk Бакунов [2] в этой связи отметил:
«Обратите внимание, два штата пока не участвуют в этой игре: sweet home Alabama и Калифорния — потому что в Калифорнии не дураки сидят, чтобы пилить сук на котором сидят».
Ну, дураки не дураки… Сюжет, сейчас ставший «американским», уже известен из новейшей истории Европы и даже России. Ещё в 2009—2010 годах, принадлежавший Microsoft [sic!] немецкий проект Ciao начал преследовать Google сначала в ФРГ, затем в Евросоюзе. Постепенно число компаний, обвинивших Google в злоупотреблениях доминирующим положением, росло, был среди них и «Яндекс» Бакунова. В 2016-м Microsoft и Google, две компании из многих спорящих, конфиденциально урегулировали разногласия, но лишь между собой. Этого мирного договора оказалось мало, чтобы Google смог увернуться от пачки накопившихся претензий и многомиллиардных европейских штрафов в 2017—2019 годах. Параллельно Google проиграл похожие на примеры из ЕС споры в российском ФАС, а затем и в суде. Злоупотребления были доказаны, суммарно Google выплатил около $10 млрд штрафов («Яндекс» Бакунова принимал участие в обоих процессах, и в европейском и в чисто российском).
Если заранее не симпатизировать без причин Гуглу, то калифорнийская головоломка ближайших недель-месяцев-лет складывается из следующих элементов:
А) Генпрокурор Калифорнии Ксавье Бесерра, который _не пилит сук_, и у которого нет вопросов к Google, представляет демократическую партию США. Как и все его предшественники генпрокуроры штата начиная с 1999 года.
B) Американские гуглеры жертвуют свои деньги исключительно демократам (в США подобная статистика открыта [3]) и не жертвуют никому больше.
C) Желание Ксавье отстраниться от преследования своих же собственных спонсоров — по-человечески понятно. Но и мудрым его не назовёшь.
Возможны два сценария развития событий:
1) Злоупотреблений НЕ находят. Нюанс в том, что каждый американский Штат имеет значительный суверенитет во внутренних делах. Поэтому административной границы достаточно, чтобы полномочий «иногороднего» прокурора не хватило для полноценного разбирательства, и это при отстранившемся от истории Генпрокуроре собственно самой гугловской Калифорнии. Чью партию спонсирует… Google. Двусмысленная ситуация. Репутационный риск.
2) Злоупотребления находят и Бесерра с предшественниками демократами автоматически становится самым бездарным в IT-генпрокурором талантливого IT-штата. Все злоупотребления, слухи о которых дошли даже до Аляски, совершались под носом у Бессыры, а он не заметил. И даже интересоваться историей Google не стал. Репутационный риск 2.
В апреле 2019 года Григорий Бакунов [4] рассказал, что ещё на рубеже нулевых-десятых годов Яндекс предупреждал коллег из американской Mozilla, о манерах ведения бизнеса корпорацией добра, Google: «Гугл последовательно изживал Мозиллу со свету, продолжая делать вид, что они партнеры … а они искренне верили в партнерство с Гуглом». К разочарованию Mozilla Google быстро подтвердил подозрения «Яндекса». Прошло несколько лет и «Яндексу» пришлось разбираться через антимонопольщиков, судиться с Google и российский поисковик доказал свою правоту. К слову, Григорий Бакунов и был тем яндексоидом, кто от имени компании объяснял [5] его позицию. Что изменилось между апрелем 2019 и сентябрём?! Откуда в «Яндексе» симпатии к Google?!
———
[1] https://m.roem.ru/09−09−2019/279293/prokurory-vs-google/
[2] https://t.me/addmeto/2788
[3] https://www.opensecrets.org/donor-lookup/results?employ=Google
[4] https://m.roem.ru/15−04−2019/277166/yandex-preduprezhdal/
[5] https://m.roem.ru/18−02−2015/184895/do-not/