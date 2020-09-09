Издание Meduza.io объявило, что отказывается от системы маркировки достоверности источников новостей. Раньше они помечались галочкой, знаком вопроса и знаком «?!», что означало «надежный источник», «требует подтверждения» или «ненадежный источник» соответственно. До этого использовалась цветовая маркировка, но потом в редакции вспомнили о дальтониках.

Источники сортировались «по степени участия и близости к событию»: например, всё, что произносят официальные лица и распространяют официальные каналы информации, считалось «надёжным». Но, как отмечает «Медуза», если Трамп заявит, что земля плоская, надёжность источника не даст достоверности информации. В результате читатели «Медузы» рискуют поверить официальной информации о здоровье Навального или протестах в Белоруссии.

Ранее в этом году издание Inc.Russia заявило, что отказывается от термина «власть» в своих текстах для обозначения государственных организаций и их представителей.

использование слова «власть» в таком значении закрепляет невозможность правильных отношений общества с государством. Если ты признаешь кого-то «властью», ты легитимизируешь любые их действия, освобождаешь от ответственности. Мы думаем, что должно быть иначе. Что странно называть «властью» наёмных работников. Что это вредно. Что ни одному владельцу бизнеса не пришло бы в голову считать «властью» менеджеров своей компании.

Правда, в «партнёрских материалах» власти по-прежнему называются властями.