«О2О» (совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group) получит 84,7% в сервисе доставки готовой еды «Кухня на районе». Сумма сделки не раскрывается, но ранее компани оценивали в 1−1,2 млрд рублей.

Владельцами остальных долей «Кухни» останутся двое её основателей. Компания «ПИК-инвестпроект», у которой были почти 26%, из акционеров выходит.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас крупнейшим владельцем ООО «Локалкитчен» (юрлицо «Кухонь на районе») с долей в 25,8% является «ПИК-инвестпроект», по 19,5% у основателей Козырева и Колесникова, 12% у бывшего управляющего партнера АФК «Система» Максима Янпольского, еще 10% - у сооснователя Qiwi Сергея Солонина, 8,2% у Антона Лозина

Ещё 30% «Кухни» «О2О» получило весной в качестве залога под займ. Уже существует интеграция с принадлежащим «О2О» Delivery Club, она будет углублена путём отказа от самостоятельных пользовательских аккаунтов в «Кухне».

В мае «О2О» собрало 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат». В августе «Сбербанк» и MRG довложили в него по 6 млрд рублей. В июне стало известно, что «Сбербанк» купит 72% «2ГИС», а «O2O» -- ещё 3%

Тем временем Beru.ru, некогда совместный маркетплейс «Сбербанка» с Яндексом станет частью Яндекс.Маркета в рамках продолжающегося раздела активов компаний.

Сервис Беру станет частью Яндекс.Маркета и будет доступен в новом разделе «Покупки». У пользователя будет единый личный кабинет Маркета, где появятся корзина, история заказов на Беру и все накопленные Беру Бонусы, но уже с новым названием — Маркет Бонусы. Яндекс.Маркет обеспечит весь процесс покупки: хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями — по такой модели сотрудничают уже более 7 тысяч поставщиков товаров. При этом Яндекс.Маркет останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров, с которой можно сотрудничать по СРС-модели, — таких партнёров уже около 25 тысяч.

По итогам 2019 года «Беру» сгенерировал почти половину выручки группы «Яндекс.Маркета».