Компания Chainalysis выпустила исследование «2020 Global Crypto Adoption Index», где отранжировало страны по индексу на основе 4 метрик:

1. объем полученной в криптовалютах ценности, взвешенный по паритету покупательной способности на душу населения;

2. объем переданной розничной ценности, взвешенный по ППС на душу населения;

3. объем крипто-депозитов, взвешенный по количеству интернет-пользователей;

4. объемы P2P торговли, взвешенные по ППС на душу населения и количеству интернет-пользователей.

Среди 154 стран первое место заняла Украина, второе -- Россия.

При этом Китай оказался первым по первой и второй метрике (четвертым в общем рейтинге), что неудивительно, так как именно в криптовалютах, в основном в USDT, в страну попадают деньги от теневого бизнеса в других юрисдикциях. По микроплатежам между гражданами и компаниями (4 пункт) лидирует пятая по индексу Кения.

На третьем месте Венесуэла, в которой криптовалюты обрели популярность на волне политического и экономического кризиса 2019 года, который привёл к стремительному росту инфляции.

У некоторых стран ноль по одной из метрик обнулил индекс в целом. В число таковых вошли Таджикистан, Монголия и Туркменистан.

Chainalysis -- известная компания, специализирующаяся на исследованиях блокчейнов и криптовалют. Считается единственным единорогом из криптосферы. Она часто исполняет госконтракты американских силовых подразделений, налоговой и других ведомств. Её технологии используются для препятствия отмыванию денег, идентификации владельцев криптокошельков, отслеживания платежей.