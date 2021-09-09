С третьего сентября провайдеры по распоряжению Роскомнадзора начали блокировку VPN-сервисов, которые РКН считает нарушающими законодательство. У пользователей ряда сайтов и сервисов начались проблемы с доступом к ним. СМИ нашли упоминания о сбоях у:
- World of Tanks и World of WarShips
- Twitch
- FlashScore (спортивные результаты в реальном времени)
- Avito
- Bittorrent
С блокировкой VPN проблему связали в Wargaming:
В начале сентября по распоряжению Роскомнадзора интернет-провайдеры начали блокировку VPN-сервисов. Для исполнения распоряжения провайдерами используется DPI-оборудование.
В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре со старта самого первого альфа-тестирования. Данная ситуация затронула не только крупных магистральных провайдеров, но и множество местных, которых на территории России огромное количество.
Закрытие UDP-портов приводит в World of Warships к двум проблемам:
Невозможность войти в игру (авторизоваться).
Отключение от сервера во время боя (выбросы).
Появление этих проблем зависит от фактического расположения игроков и количества узлов сети между игроком и сервером. Именно поэтому только часть игроков испытывает описанные проблемы.
Вместе с двумя сервисами, заблокированными на первом этапе, всего в России запрещены 8 VPN.
Роскомнадзором получены сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены более 100 ip-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа.
Источники «Коммерсанта» в «большой четверке» мобильных операторов считают, что проблемы связаны с оборудованием ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) Роскомнадзора и «суверенного Рунета». Некоторые провайдеры тоже так считают.
Кроме того, Роскомнадзор предупредил компании о планах по «ограничению доступа к иностранным DNS-серверам», в том числе к серверам Google, Cisco и Cloudfare.
О проблемах с DNS уже сообщил Яндекс
Добавить 2 комментария
А давно они заявляли о планах блокировки иностранных DNS?
Блокировку иностранных DNS, кстати, вы легко распознаете по недоступности Roem.ru — у нас NS на лежат в Амазоне (надо бы в Вебзиллу перенести, конечно. Так уж исторически сложилось)