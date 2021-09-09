С третьего сентября провайдеры по распоряжению Роскомнадзора начали блокировку VPN-сервисов, которые РКН считает нарушающими законодательство. У пользователей ряда сайтов и сервисов начались проблемы с доступом к ним. СМИ нашли упоминания о сбоях у:

World of Tanks и World of WarShips

Twitch

FlashScore ( спортивные результаты в реальном времени)

спортивные результаты в реальном времени) Avito

Bittorrent

С блокировкой VPN проблему связали в Wargaming:

В начале сентября по распоряжению Роскомнадзора интернет-провайдеры начали блокировку VPN-сервисов. Для исполнения распоряжения провайдерами используется DPI-оборудование. В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре со старта самого первого альфа-тестирования. Данная ситуация затронула не только крупных магистральных провайдеров, но и множество местных, которых на территории России огромное количество. Закрытие UDP-портов приводит в World of Warships к двум проблемам: Невозможность войти в игру (авторизоваться).

Отключение от сервера во время боя (выбросы).

Появление этих проблем зависит от фактического расположения игроков и количества узлов сети между игроком и сервером. Именно поэтому только часть игроков испытывает описанные проблемы.

Вместе с двумя сервисами, заблокированными на первом этапе, всего в России запрещены 8 VPN.

Роскомнадзором получены сообщения от 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют упомянутые VPN-соединения для обеспечения 33 технологических процессов. Представлены более 100 ip-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа.

Источники «Коммерсанта» в «большой четверке» мобильных операторов считают, что проблемы связаны с оборудованием ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) Роскомнадзора и «суверенного Рунета». Некоторые провайдеры тоже так считают.

Кроме того, Роскомнадзор предупредил компании о планах по «ограничению доступа к иностранным DNS-серверам», в том числе к серверам Google, Cisco и Cloudfare.

О проблемах с DNS уже сообщил Яндекс