Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил разрешить банкам пользоваться аутсорсингом IТ и облачных услуг. Это следует из письма главы комитета Анатолия Аксакова к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Финансовые организации смогут поручать аутсорсинговым компаниям хранить и обрабатывать полученную от них информацию без согласия людей, к которым относятся эти сведения, говорится в документе. Это право получат банки и микрофинансовые организации, биржи, брокеры и дилеры, негосударственные пенсионные фонды, кредитные рейтинговые агентства, ломбарды, а также страховые и аудиторские компании. Как сообщается в законопроекте, Центробанк будет вправе установить для них требования к привлечению аутсорсинговых компаний.

Такие изменения законодательства помогут обеспечить стабильность финансового сектора и непрерывность деятельности финансовых организаций при возникновении нештатных ситуаций, в частности — при «нарушении глобальной цепочки поставок оборудования для финансовых организаций», сообщается в пояснительной записке к законопроекту. В ней также указано, что привлечение поставщиков аутсорсинга IТ и облачных услуг необходимо организациям, которые не могут самостоятельно наращивать внутренние компетенции в сфере IТ и информационной безопасности. Согласно документу, это позволит таким компаниям оптимизировать затраты на собственную инфраструктуру и сохранить конкурентоспособность.