Выражаясь шершавым языком силовиков, оперативно значимая информация — это фактические данные, которые необходимы и пригодны для выявления, предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений, а также для розыска людей.

Я не являюсь сторонником теории, что «вы не нарушайте, тогда и думать о таких моментах не придётся» — уклонение от исполнения дурацких или чрезмерно обременительных законов это один из способов оценки их качества гражданами, но это тема отдельной большой беседы, поэтому хотелось бы ограничиться разбором того, что «Макс» реально может предоставить российским силовым структурам, а что из приписываемых «Максу» функций — только страшилки.

Кстати! Имейте в виду, что практически всё нижесказанное относится к любой аппке, установленной у вас на телефоне, — депутат Антон Немкин, говоривший о том, что источников сведений о гражданах у силовиков очень много, — ни разу не шутил.

«Макс» хранит архив переписки. Формально, по российским законам, доступ к ней спецслужбы получают по решению суда, фактические же обстоятельства таковы, что существенная часть СОРМ не очень хорошо отрегулирована российским законодательством и регулируется в первую очередь ведомственными документами ФСБ, а не законами РФ. Но формально ограничение на доступ к переписке без решения суда существует. Но, конечно же, «Макс» отлично в курсе, кого вы поздравляете с медовым спасом, а кого — с днём пограничника. «Макс» хранит все ваши IP-адреса, с которых вы пользовались сервисом. Вы включили свой секретный VPN, «Макс» через него ломанулся на свои сервера — всё, вы можете забыть о секретности VPN, так как его IP теперь связан с вашим телефоном. Разумеется, доступен и IP вашего домашнего провайдера (то есть, и ваш адрес), и ваш офисный (то есть, и место работы, и адрес офиса), и ваш сотовый (но это не особо нужно). Кстати, ваш домашний провайдер тоже знает о вашем секретном VPN и его IP-адресе. «Макс» хранит геолокацию пользователя. Где вы были, когда были, и из этого есть следствие — можно подобрать и с кем вы там были, с кем встречались. «Макс» может хранить геолокацию из EXIF-снимков и видео. Причём не только тех, которые вы отправляете, но и тех, которые есть у вас на телефоне. То есть, «Макс» может знать вашу историю перемещений, где вы что-то фотографировали, за всё то время, пока ваши фотографии хранятся на телефоне. «Макс» в принципе знает список ваших знакомых — это ваш контакт-лист. «Макс» знает, как вы представляетесь другим людям и как они вас идентифицируют (как вас записали — так и представляют; «Лёша Механик», «Вася В Долг Не давать», «Коля Козёл» и так далее).

В принципе, это всё, и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить доказательствами по делу оперативника, если вы вымогаете у кого-то деньги или кому-то угрожаете, и так далее.

Что касается количества запросов — их много. Их настолько много, что ВКонтакте, несмотря на то, что обещал начать раскрывать статистику по числу обращений ещё в 18-м году, так и не начал этого делать, поскольку он невыгодно бы выглядел по этому параметру по сравнению с «Яндексом», который получает около 100 тысяч запросов в год — во ВКонтакте много больше межличностной коммуникации, поэтому и число запросов по юзерам больше.

Другой вопрос, что эти запросы:

а) идут по расследованиям, которые вполне себе могут быть успешными и без данных интернет-сервисов ВК;

б) идут по куда более скучным делам, чем ругань Путина в «кухонных» чатегах — убийства, избиения, угрозы, изнасилования, кражи и так далее. Дела оппозиционеров и хоть как-то связанные со свободой слова — составляют доли процента от общей массы дел интересующих силовиков.

О том, что сам ВКонтакте может раскрывать даже без решения суда, компания рассказывала в том же самом 18-м году:

Без судебного решения у нас могут затребовать адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации профиля, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, время и IP-адрес последнего изменения пароля, историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, время и IP-адрес размещения указанного в запросе контента, историю блокировок страницы и обращений в поддержку, историю и перечень IP-адресов для входа на страницу.

Не сказать, что «Макс» открывает какие-то новые горизонты нашим силовикам, однако, его распространение позволяет провести блокировку WhatsApp, например, с куда меньшим сопротивлением со стороны граждан, если мы рассматриваем исключительно аспект связанный с оперативно-розыскными мероприятиями.