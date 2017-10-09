На РБК появилась полоска персонализированных рекомендаций Яндекс.Дзен.

В «Яндексе» пояснили:

Мы тестируем новый партнёрский проект Яндекс.Дзена — виджет для сайтов с персональной лентой рекомендаций. В рамках этой программы в Дзене появится дополнительная карточка, в которой будут показываться материалы от партнёров, установивших себе виджет Дзена. Материалы будут подобраны также на основе интересов пользователя и помечены специальным символом. На данный момент — это экспериментальный проект, который тестируется с нашим партнёром — РБК. Финальное партнёрское предложение для рынка, подробности и результаты будут сформированы после окончания эксперимента.

Полоска «Дзена», встроенная на сайт СМИ, выполняет функцию «бесконечного» источника новых материалов. Чем заменяет ленту обновлений социальной сети, которыми «Яндекс» не владеет, но с которыми соревнуется за охват и длительность сессий. Рекомендательная система «Яндекса» претендует на персональный подбор новостей. Соцсети могут считать подходящими для рекомендации новости популярные у «друзей», внутри информационного пузыря френд-ленты. Mail.ru Group, которая в конце сентября анонсировала свою систему, чем-то схожую с «Дзен», но завязанную на «ВКонтакте», ожидаемо может ответить «Яндесу» модулем встроенной в третьи сайты френд-ленты — с рекомендациями лучших публикаций, как в соцсети, так и в традиционных онлайн-изданиях.