Яндекс.Маркет начал тестировать первый офлайн-центр исполнения заказов, из которого будут доставляться посылки по всей России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке электронной торговли. О том, что компания арендует склады, поместит на них товары подключённых продавцов и будет контролировать доставку, гендиректор «Маркета» Максим Гришаков заявлял еще в июле.

«Яндекс» арендовал комплекс площадью более 30 000 квадратных метров, который может обрабатывать до 10 000 посылок в день, в Подмосковье. В комплекс входят зона приема и проверки товара, складские помещения и сортировочная линия. Также по словам источника издания, следующие 3 центра — в процессе подключения.

Управление всеми процессами формирования и отправки заказа происходит благодаря IT-системе управления заказами собственной разработки. Она полностью интегрирована с «Маркетом» и легко масштабируется для подключения других фулфилмент-центров. В числе ее функций — предоставление полной информации о товаре и остатках, распределение товаров между несколькими центрами хранения, прогнозирование стоков и запросов на сезонные товары, — рассказали представители Яндекс.Маркета.

Доставкой будут заниматься партнеры из Яндекс.Доставки. Тестирование продлится около месяца. В ноябре услуги будут доступны всем магазинам Яндекс.Маркета. По словам источника «Ъ», у «Маркета» несколько складских партнеров, однако их имена не раскрываются. В будущем компания может построить свои складские комплексы. Как оценил собеседник издания на логистическом рынке, ежегодные расходы «Яндекса» на аренду 30 тысяч квадратных метров составляют около 165 млн рублей.

В августе этого года стало известно, что «Яндекс» и «Сбербанк» планируют создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета, куда банк вложит 30 млрд рублей. Стороны ожидали, что сделка закроется до конца года. На момент сделки всё предприятие партнёры оценивали в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии.