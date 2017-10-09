В рамках программы «Цифровая экономика» «Ростех» создаст аппаратно-программный комплекс по обработке big data. Пилотный проект планируется на базе крупного банка и предусматривает выявление на ранних стадиях инцидентов в сфере кибербезопасности.

Рабочая группа по программе «Цифровая экономика», которую возглавил Сбербанк, подготовила план мероприятий по кибербезопасности на 2017−2024 годы. Он предусматривает разработку аппаратно-программного комплекса обработки массивов больших данных. Ответственным назначен «Ростех», следует из проекта. Пилотный проект по внедрению комплекса будет проводиться на «базе крупного финансового учреждения».

Пока компании работающие в сфере информационной безопасности не озвучивали открытых кейсов использования для обеспечения кибербезопасности, хотя как вспомогательный инструмент для борьбы с кибератаками большие данные, безусловно, могут использоваться. Зато активно обсуждается возможность использования big data для манипулирования общественным мнением, якобы это было сделано во время референдума о Brexit.