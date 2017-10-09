Компания «ВКонтакте» представила бесплатный сервис для создания закрытых внутрикорпоративных сообществ в соцсети, которыми смогут пользоваться только сотрудники. Об этом сообщают «Известия». Специальный инструмент позволяет идентифицировать работников, подписывать их на закрытую группу и автоматически исключать из нее. Новая разработка предназначена для крупных компаний, численность работников в которых превышает 2500 человек.

Первым сервис протестировал «Сбербанк». «С помощью сообщества мы заметно повысили информирование коллег о новых проектах и достижениях компании, смогли наладить менее формальную двухстороннюю коммуникацию», — рассказали в пресс-службе банка.

Чтобы получить доступ к корпоративной странице, работник должен заполнить специальную анкету и передать ее в отдел кадров. Затем сотруднику присылают индивидуальную ссылку, по которой он попадает в сообщество и автоматически подписывается на получение уведомлений о внутрикорпоративных новостях.

Кроме того, для корпоративных групп ВК разработала чат-ботов, которые позволяют работнику подписываться на новости, которые ему интересны. В таких группах компания может предлагать товары или услуги, которые смогут видеть только подписчики (например, страховка по специальной цене) и проводить видеотрансляцию.

В ноябре 2009-го в рамках внутрифирменных коммуникаций в России, Украине, Казахстане и Белоруссии «Сбербанк» создал собственную социальную сеть. Проект под названием «Банк идей» связал сотрудников компании с целью сбора рационализаторских предложений. За полгода было выработано 7 тысяч идей, из которых почти половина была одобрена.

Идею сети руководство банка повторило в 2010 году. В 2011 году «Сбербанк» должен был построить соцсеть для найма сотрудников. Партнёром банка теоретически могла стать не «ВКонтакте», а Microsoft. В 2012 «Сбербанк» запустил «Деловую среду» (сейчас под этим названием известен другой проект) с элементами деловой социальной сети, магазина и онлайн-кабинета банковских услуг. Основными пользователями проекта должны были стать предприниматели.