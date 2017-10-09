Руководитель департамента дизайна «Яндекс» Лола Кристаллинская сообщила на своей странице в Facebook, что новым директором по дизайну компании стал Илья Михайлов. Бывший директор по дизайну Сергей Фёдоров объявил о переходе в геосервисы Яндекса в начале сентября.

Последние 5 лет Михайлов был арт-директором дизайн-центра «Сбербанк Технологий», где он с командой, например, разработал единую концепцию онлайн-сервисов для европейских стран. С 2000 по 2012 год он работал дизайнером и арт-директором в Студии Лебедева, где также работал Федоров. С 2006 года Михайлов преподаёт в Британской школе дизайна.

В обязанности Михайлова будут входить «как общие задачи дизайна компании — поддержание консистентности дизайна продуктов и коммуникаций, так и прикладные задачи». Он будет арт-директором «Поиска», главной страницы «Яндекса», поисковых вертикалей, персональных сервисов, сервисов монетизации и инфраструктуры, рассказала Кристаллинская.