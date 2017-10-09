Минкомсвязь рекомендовала регионам предоставлять пользователям доступ в интернет через публичные Wi-Fi-сети при помощи Единой системы идентификации и авторизации (ЕСИА), которая используется, в частности, для доступа к порталу госуслуг. Об этом говорится в протоколе заседания подкомиссии по использованию информационных технологий правительственной комиссии по ИТ.

Публичные зоны Wi-Fi нередко создаются по государственным или муниципальным заказам — в таких случаях регионы имеют возможность повлиять на способ подключения. Авторизация через ЕСИА является альтернативой использования сотового номера абонента. По данным Минкомсвязи, на конец августа 2017 года в ЕСИА были зарегистрированы 55,5 млн россиян.