Одна из старейших сотрудниц «Яндекса» Татьяна Бахаревская стала заместителем технического директора Mail.ru Group. Бахаревская будет заниматься эксплуатацией юникс-систем и информационной безопасностью, сообщил вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян «Роем!».

Татьяна работает в «Яндексе» на руководящих позициях в области эксплуатации примерно столько же, сколько и я в Mail.ru. Соответственно, когда Татьяна решила поискать себе новое место, вариант применения ее многолетнего опыта сложился довольно быстро и просто, — рассказал Габриелян о переходе Бахаревской в группу.

Также по словам Габриеляна, позиция, на которую вышла Бахаревская, — новая. Он добавил, что вопрос, почему именно Татьяна, не стоял для него. «В принципе, в Рунете существует менее 10 человек, которые столько лет занимаются эксплуатацией огромных высоконагруженных систем», — говорит Габриелян.

О том, что глава облачных технологий «Яндекса» ушла из компании, стало известно в сентябре этого года. О причинах ухода и планах Бахаревской компания не рассказала «Роем!».