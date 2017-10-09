«Яндекс» стал официальным партнёром Coursera и начинает публиковать на платформе собственные курсы. Первым из них станет программа «Большие данные для разработчиков».

Программа разделена на четыре части: «Основы работы с большими данными», «Анализ больших данных», «Применение машинного обучения в работе с большими данными» и «Обработка больших данных в реальном времени». Учащиеся будут работать над собственными проектами и получат навыки обращения с инструментами, которые де-факто являются стандартом в индустрии, такими как Hadoop, Spark и Hive. Для выполнения заданий по программе курса, понадобится опыт программирования на Python.

Все курсы можно смотреть, но за часть заданий и сертификат надо платить.

Для нас это некоммерческий проект. Мы инвестируем в создание онлайн-курсов и интерактивных образовтельных инструментов, чтобы дать возможность учиться как можно большему количеству людей, — уточнил представитель «Яндекса».

Специалисты Яндекса и раньше участвовали в создании курсов для Coursera. На ресурсе опубликованы совместные учебные программы Яндекса, МФТИ и Высшей школы экономики: «Введение в машинное обучение», «Машинное обучение и анализ данных», «Основы разработки на C++: белый пояс» и «Основы HTML и CSS».