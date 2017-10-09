Дорогие друзья, минуточку внимания.

Эта неделя — последняя моя неделя в Афише. Я ищу новую работу.

— Издание «Афиша Daily» не закрывается и, насколько мне известно, не сокращается;

— Я перестаю быть главным редактором 16 октября. Управляет всеми интернет-медиа «Афиши» редакционный директор Юлия Рабкина, пришедшая в компанию в сентябре;

— Я подписала прощальный NDA и тем самым получила официальное освобождение от обсуждения холдинга Rambler & Co — чему в общем-то рада;

— Это конец вежливого нейтралитета — но это цивилизованное расставание;

— На этой неделе я доделываю все, что запущено — но уже не берусь ни за что новое.

Не я придумала издание, которое изменило Москву, но мне очень хотелось сделать для пресловутого ДНК «Афиши» что-то хорошее. За последние годы «Афиша» пережила несколько кризисов и моя работа заключалась в том, чтобы выпуск не останавливался, трафик рос, деньги увеличивались и редакция была здорова и весела. Кое-что удалось — хотя я понимаю все претензии про неразборчивость в темах ради этого самого трафика, и что сммщики не такие блестящие стилисты, как Лев Данилкин и Юрий Сапрыкин, и сотни других справедливых упреков.

Я желаю «Афише Daily» и августейшим кузенам — Афише.ру, Пикнику, Детям, приложениям и мобильным гидам — только успеха. Я провела в «Афише» ровно 11 лет потому что считаю издательский дом лучшей медиа-затеей в России. Главное, по-моему, что удалось сделать отцам-основателям — это построить маяк, который подавал сигналы отщепенцам с идеями, разрозненно сидящим по разным городам и норкам, что они не одни, что идеи — это как раз самое дорогое умение сейчас. Их надо только упаковать получше: дизайн — это очень важно. И еще нужно учиться коммуникации с другими людьми — только так можно найти единомышленников и инвесторов. И надо искать деньги и снимать кино и ставить спектакли, и проектировать приложения и открывать кафетерии — короче, создавать по камушку новых культурных мейджоров и новую хипстерскую экономику. Сама редакция тоже была продюсерским центром — не случайно журналисты становились амбассадорами, программными кураторами, режиссерами, стартаперами и прочими искателями приключений.

Хотелось бы найти новых приключений и мне.

Я была обозревателем клубов и концертов, главным редактором журнала «Афиша-Петербург» и писала во все издания компании. Брала, например, интервью у Марка Цукерберга и у влюбленного сантехника в гей-номере «Афиши». Запустила, извините, в широкий эфир мемы про митбольчики и про запрещенку. Сочинила 10 тысяч заголовков. С 2010 года я занимаюсь почти всеми интернет-медиа «Афиши» (не сервисами и билетами): мы понемногу перевозили журнал в интернет, заводили соцсети, делали вдвоем первую Афишу Daily и вдвадцатером — нынешнюю, клеили-расклеивали Город, Волну и Воздух, учились на своих ошибках и повторяли их тысячу раз. Новый перезапуск Daily - как сайта, с которым можно играть и управлять им — уже тоже придуман и нарисован.

В той или иной степени я умею делать все, что касается интернет-медиа: придумывать, планировать, продюсировать выбирать людей, зарабатывать деньги, видеть, куда расти, быстро придумывать идеи для партнерских материалов и ставить производство этих материалов на слаженный конвейер, поддерживать жизнерадостный тонус в редакции.

Я не хочу делать буквально вторую Daily, но хочу попробовать применить в новом контексте все, чему я научилась в «Афише» за 11 лет у старших и младших товарищей, например:

— составлять концепции, переделывать и курировать проектно или фулл-тайм как медиа (на любых платформах), так и не медийные проекты, которые хотят стать медиа (это даже интереснее);

— заниматься оффлайновым и онлайновым контентом, а также событийным маркетингом в хороших музеях, образовательных институтах, урбанистических и креативных бюро и агентствах, список можно продолжать;

— стать частью мощного бюро нативной рекламы, которого, кажется, пока не существует — давайте сделаем вместе;

— разобраться с продюсированием видео — в этих случаях ваша экспертиза и крутость команды для меня важнее, чем все остальное;

— также готова стать президентом России, обещаю больше так долго на посту не задерживаться!

Из-за «Афиши» я 7 лет назад переехала в Москву. Ради выдающихся и визионерских проектов я буду счастлива вернуться в Петербург — и готова переехать в любой город планеты.

katia.dementieva@gmail.com