Образовательная платформа Coursera отчиталась о показателях бизнеса в России и странах СНГ. В настоящее время на платформе Coursera зарегистрировано более 1 млн учащихся из стран СНГ, из них 655 тыс. — из России. Рост по сравнению с прошлым годом составил 34%. Количество обучающихся на платной основе выросло за последний год на 83%, что сделало Россию крупнейшим и самым быстрорастущим не англоязычным регионом для Coursera.

За все время существования платформы пользователи из России и стран СНГ зарегистрировались на курсы Coursera около 5 млн раз (прирост 30% по сравнению с прошлым годом). Всего в 2017 году платформой пользовалось более 25 млн человек по сравнению с 12 млн участников в 2015 году. Количество доступных курсов увеличилось с 800 в 2016 году до 1900.

57% учащихся из России заинтересованы в развитии карьеры (в США и Великобритании — 48% и 40% соответственно). 85% российских учащихся, которые окончили курс на Coursera, сообщают о профессиональном развитии, а 35% - о повышении, трудоустройстве на новую работу или открытии собственного бизнеса.

9 октября компания «Яндекс» объявила, что начинает публиковать на Coursera собственные курсы. Первым из них станет программа «Большие данные для разработчиков».