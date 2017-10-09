По звонку о «заминировании» эвакуирован Дом Зингера, известный офисами ВКонтакте и ООО «Телеграф»


Дом Зингера эвакуирован, сотрудники покинули офис «ВКонтакте» сообщил официальный аккаунт соцсети в Твиттере:

21 сентября по звонку телефонных хулиганов эвакуировался московский офис конкурирующего «Яндекса», общее число хулиганских звонков в последние месяцы исчисляется сотнями. Страдают далеко не только интернет-компании.

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