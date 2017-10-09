Дом Зингера эвакуирован, сотрудники покинули офис «ВКонтакте» сообщил официальный аккаунт соцсети в Твиттере:

Добрые люди заботливо предложили Команде подышать свежим петербургским воздухом. #эвакуация pic.twitter.com/jRgNuaOfv4 — ВКонтакте (@vkontakte) October 9, 2017

21 сентября по звонку телефонных хулиганов эвакуировался московский офис конкурирующего «Яндекса», общее число хулиганских звонков в последние месяцы исчисляется сотнями. Страдают далеко не только интернет-компании.