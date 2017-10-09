РБК рассказал про программу подготовки кадрового резерва для администрации президента, на основе девятимесячного курса Высшей школы государственного управления РАНХиГС. «Учебная программа составлена из индивидуальных консультаций, подготовки проектов и лекций», — пишет издание и ссылается на предварительное расписание образовательной программы.

Лекторами кадровой элиты РФ выступили представители администрации президента, главы ведомств, руководители регионов, бизнесмены и представители крупных компаний, среди них — Евгений Касперский и Алишер Усманов (Mail.ru Group, МегаФон и др.). Среди «тренеров», «заявленных лекторов учебного модуля», упомянуты: гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и член совета директоров «Яндекса» (c 2014), глава «Сбербанка», Герман Греф.

Представитель «Яндекса» пояснил редакции «Роем!» — Волож в этом не участвует (во всём проекте, и в состоявшихся, и будущих мероприятиях).