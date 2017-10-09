«Яндекс» опроверг участие Воложа в тренировках кадрового резерва администрации президента


РБК рассказал про программу подготовки кадрового резерва для администрации президента, на основе девятимесячного курса Высшей школы государственного управления РАНХиГС. «Учебная программа составлена из индивидуальных консультаций, подготовки проектов и лекций», — пишет издание и ссылается на предварительное расписание образовательной программы.

Волож не участвует

Лекторами кадровой элиты РФ выступили представители администрации президента, главы ведомств, руководители регионов, бизнесмены и представители крупных компаний, среди них — Евгений Касперский и Алишер Усманов (Mail.ru Group, МегаФон и др.). Среди «тренеров», «заявленных лекторов учебного модуля», упомянуты: гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и член совета директоров «Яндекса» (c 2014), глава «Сбербанка», Герман Греф.

Представитель «Яндекса» пояснил редакции «Роем!» — Волож в этом не участвует (во всём проекте, и в состоявшихся, и будущих мероприятиях).

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