Сергей Аксенов, сооснователь Film.ru и StormCrew и бывший CTO MedAboutMe, сетует в своём Facebook на завышенные ожидания работников ИТ-компаний и заниженный спрос этих самых компаний. В результате сейчас всё больше айтишников занимаются ерундой, да и то неполный рабочий день, а оклады получают шестизначные.
В 2006 году, когда мы продавали Film.Ru, сделка чуть было не сорвалась. Мне позвонила офис-менеджер издательского дома, который нас покупал, и начала подробно выяснять, сколько рабочих мест нам надо, как их расположить
и т. д.Через два часа (а на дворе была суббота!) сооснователю, отвечавшему за юридическое оформление, позвонил один из топов с той стороны и на повышенных тонах начал угрожать отменой сделки в связи с невыполнением ключевых обязательств.
У нас уже охлаждалось шампанское, поэтому мы слегка офигели от такого поворота событий. В итоге выяснять подробности на линию был призван я.
— У нас чёрным по белому написано, что вместе с компанией к нам переходит на работу команда!
— Да, совершенно верно.
— Тогда почему вы не выполняете это условие?
— Как это не выполняем?
— Мне звонила N, она сказала, что вам выделили одну комнату.
— Да всё верно, нас пять человек штатных сотрудников, авторы все на удалёнке.
В трубке повисла пауза.
В тот момент я подумал, что на том конце просто что-то перепутали, теперь свою ошибку осознали и инцидент исчерпан. Однако когда мы в понедельник приехали в новый офис и стали знакомиться с новыми соседями, выяснилось, что только редакторской/контентной работой в разделе «Кино», который был близок по сути к Фильму.Ру, у наших покупателей занимались 4 человека. Также к ним были приставлены два программиста, полтора верстальщика (сейчас сказали бы «фронтендера») и половина дизайнера. То есть людей в отделе, выполнявшем в более крупном издательском доме аналогичные нашим функции, было почти вдвое больше чем у нас во всём стартапе.
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История эта мне вспомнилась в связи с рассказом о жизни в московском офисе международной технологической компании, куда недавно устроился боец из моей предыдущей команды.
— Каждый день у нас какие-нибудь ништяки! Вчера привозили мороженое, не в заводской упаковке, а прямо в ванночках. Бери рожок и лопай! На прошлой неделе чуви отмечал день рождения, ну он точно так проставиться не мог: какие-то мега-пельмени с разными начинками, тележку прикатили прямо на этаж. Ну что по пятницам мы все бухаем — ты уже знаешь.
— Слушай, а что ты там делаешь вообще?
— Ну у нас есть такой микросервис, им пользуются другие микросервисы, короче он старый, писал его какой-то парень который давно ушел, работает он не оптимально… В общем я его рефакторю и документирую понемногу. Прихожу в офис к часу дня, никто за этим не следит… Кстати, а поехали на выхи в Прагу? Возьмём понедельник ещё, пива попьём!
Парнишка при этом имеет оклад >>200к net, и таких как он там три этажа в очень дорогом офисном центре. Не знаю, сколько и как зарабатывает эта компания, говорят что деньги инвесторские. В одном я уверен точно: полезный выхлоп на человека в этом коллективе ещё меньше, чем в том издательском доме. Что боец мой работает в лучшем случае в треть своей силы — у него прямо на лице написано.
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Рассказы о вчерашних студентах, которые, ничего не умея, с порога хотят 150к — уже общее место в индустрии. Ну, а чего, инвесторы заплатят, и у HR с KPI всё хорошо. Это, кстати, может быть одним из объяснений сложившейся ситуации: хорошо помню, как однажды мне руководство попыталось поставить дедлайн по найму людей. Хорошо, что я тогда не прогнулся. На память также приходит история с Фейсбуком и его приложением для Андроида, над которым в какой-то момент работало 50 человек. 50, Карл! Качество было соответствующим, кто на Андроиде — помнят этот период чуть меньше года назад.
Когда на этом фоне я слышу от техдира другой крупной IT-компании, что по его оценке на такой-то второстепенный проект потребуется нанять дополнительно 50 человек (та же цифра, интересно), я уже начинаю чувствовать себя героем анекдота про директора японского автомобильного завода: «Всю ночь не спал, думал, чем у тебя сто сорок седьмой работник занимается». Причём сомневаться в оценке нет причин, но чёрт побери, в Яндексе 10 лет назад работало около 50 разработчиков, и они делали Поиск, Маркет, Почту, Директ, Деньги и ещё с десяток сервисов калибром поменьше. И мы уже не были стартапом, более того, мы уже были прибыльны.
Возникает такое чувство, что сегодня подход к разработке IT-продуктов всё чаще сводится к швырянию в задачу деньгами (точнее, нанятыми на них людьми), пока она сама как-нибудь не решится. Квалификация, качество — как прилипнет, так и прилипнет. Всё равно через два-три года всё переписывать. И мне кажется, что в результате получается нисходящая спираль демотивации: люди не чувствуют, что делают что-то ценное, не ощущают свою работу как творческую. Единственной ценностью работы в компании остаются «плюшки»: бесплатная еда, игры, социальные активности
и т. п., что, в свою очередь, ещё больше снижает продуктивность.
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Я пришел работать в Яндекс в начале 2007 года и был примерно 400 сотрудником, Яндекс.Деньги — это была отдельная компания.
В условиях дефицита толковых специалистов приходится брать количеством — вдруг один из нанятых новичков окажется толковым и всё сделает.
50 человек — это критическая отметка, после которой совместная командная работа становится практически невозможной.