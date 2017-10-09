Сергей Аксенов, сооснователь Film.ru и StormCrew и бывший CTO MedAboutMe, сетует в своём Facebook на завышенные ожидания работников ИТ-компаний и заниженный спрос этих самых компаний. В результате сейчас всё больше айтишников занимаются ерундой, да и то неполный рабочий день, а оклады получают шестизначные.

В 2006 году, когда мы продавали Film.Ru, сделка чуть было не сорвалась. Мне позвонила офис-менеджер издательского дома, который нас покупал, и начала подробно выяснять, сколько рабочих мест нам надо, как их расположить и т. д. Через два часа (а на дворе была суббота!) сооснователю, отвечавшему за юридическое оформление, позвонил один из топов с той стороны и на повышенных тонах начал угрожать отменой сделки в связи с невыполнением ключевых обязательств. У нас уже охлаждалось шампанское, поэтому мы слегка офигели от такого поворота событий. В итоге выяснять подробности на линию был призван я. — У нас чёрным по белому написано, что вместе с компанией к нам переходит на работу команда! — Да, совершенно верно. — Тогда почему вы не выполняете это условие? — Как это не выполняем? — Мне звонила N, она сказала, что вам выделили одну комнату. — Да всё верно, нас пять человек штатных сотрудников, авторы все на удалёнке. В трубке повисла пауза. В тот момент я подумал, что на том конце просто что-то перепутали, теперь свою ошибку осознали и инцидент исчерпан. Однако когда мы в понедельник приехали в новый офис и стали знакомиться с новыми соседями, выяснилось, что только редакторской/контентной работой в разделе «Кино», который был близок по сути к Фильму.Ру, у наших покупателей занимались 4 человека. Также к ним были приставлены два программиста, полтора верстальщика (сейчас сказали бы «фронтендера») и половина дизайнера. То есть людей в отделе, выполнявшем в более крупном издательском доме аналогичные нашим функции, было почти вдвое больше чем у нас во всём стартапе.

История эта мне вспомнилась в связи с рассказом о жизни в московском офисе международной технологической компании, куда недавно устроился боец из моей предыдущей команды. — Каждый день у нас какие-нибудь ништяки! Вчера привозили мороженое, не в заводской упаковке, а прямо в ванночках. Бери рожок и лопай! На прошлой неделе чуви отмечал день рождения, ну он точно так проставиться не мог: какие-то мега-пельмени с разными начинками, тележку прикатили прямо на этаж. Ну что по пятницам мы все бухаем — ты уже знаешь. — Слушай, а что ты там делаешь вообще? — Ну у нас есть такой микросервис, им пользуются другие микросервисы, короче он старый, писал его какой-то парень который давно ушел, работает он не оптимально… В общем я его рефакторю и документирую понемногу. Прихожу в офис к часу дня, никто за этим не следит… Кстати, а поехали на выхи в Прагу? Возьмём понедельник ещё, пива попьём! Парнишка при этом имеет оклад >>200к net, и таких как он там три этажа в очень дорогом офисном центре. Не знаю, сколько и как зарабатывает эта компания, говорят что деньги инвесторские. В одном я уверен точно: полезный выхлоп на человека в этом коллективе ещё меньше, чем в том издательском доме. Что боец мой работает в лучшем случае в треть своей силы — у него прямо на лице написано.