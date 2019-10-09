Компания Tele2, запустившая биржу по продаже трафика, минут и SMS между абонентами, показала несколько существующих перекосов между предложения сотовых операторов и запросов абонентов:

Существенное число абонентов страдает от непропорционального количества минут , SMS и гигабайт у них в тарифе и готовы избавиться от них за любые деньги: большая часть предложений на бирже сосредоточена на минимальной допускаемой оператором на бирже цене ( 10 рублей за гигабайт , 50 копеек за минуту или за SMS) Устранять диспропорцию через биржу — далеко не всегда выгоднее чем через обычное изменение тарифов у самого оператора: например , на московском тарифе « Мой онлайн», абонент может добавить 300 минут к стандартным условиям за 50 рублей. На бирже они бы стоили 150 рублей. Никакой каннибализации своих собственных предложений оператора биржей не допускается: взять тариф без абонентской платы , добавить в него несколько гигабайт и сотню минут — нельзя. Нельзя получить и хорошую SIM для передачи данных в «умное устройство» за 10−50 рублей в месяц. Абонентская служба это объясняет тем , что на тарифах без абонентской платы в принципе нет пакетов , поэтому на бирже с ними делать нечего.

В результате, практически все приобретения на бирже осуществляются по одной и той же цене, предложения сосредоточены на минимально допустимых уровнях, но при этом всё равно не выкупаются. В случае же сделки деньги из экосистемы Tele2 не выводятся, а учитываются на счету продавца как скидка за услуги связи.

По сути проект оказался заметной на рынке игрушкой, которая с некоторой (не очень высокой) вероятностью может помочь абоненту получить скидку за перекупленные ресурсы и вводит его мозг в состояние геймифицированности и может способствовать снижению раздражения абонентов из-за наличия у него на счету невытрачиваемых ресурсов.