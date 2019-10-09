«Проходимые» депутаты Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин внесли в Госдуму закон о блокировке пользователей замеченных в распространении ложных сообщений о терактах, что является для силовых структур некоторой проблемой.

Мера по блокировке пользователей за распространение запрещенной информации уже фигурирует в законе «Об информации» с 2018 года, хотя порядок ее применения, определяемый правительством, с тех пор так и не утвержден. Теперь же предлагается распространить ее и на сервисы электронной почты. Законопроект предлагает установить общее для них понятие «организатор сервиса обмена сообщениями», а также общие обязанности. Кроме того, документ призван снять противоречие закона «Об информации» статье Конституции о тайне переписки. В действующей редакции закон, по сути, предусматривает, что администратор мессенджера может читать сообщения пользователей, чтобы ограничивать пересылку запрещенного контента. Теперь предполагается, что он должен блокировать пользователя полностью.

Блокировать нарушителя владелец мессенджера обязан в течение суток. Штраф за невыполнение требований о блокировке для граждан может составить 3−5 тыс. руб., для должностных лиц — 30−50 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.

В законопроекте не записано, как в подобных ситуациях представители исполнительной власти будут взаимодействовать с Telegram, поскольку мессенджер и так фактически используется вне закона. Андрей Клишас в разговоре с «Ъ» отметил, что это скорее является проблемой исполнительных органов власти.