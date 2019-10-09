Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерены создать совместное предприятие в области платёжных систем, выяснили «Ведомости». Mail.ru Group вносит в проект платёжные системы Деньги.Mail.ru и VK Pay и станет крупнейшим акционером СП с долей в 40%. Alibaba Group предоставит возможности связанной с ней платёжной системой Alipay. Ограниченно она уже работает в России, но преимущественно обслуживает туристов из Китая. По итогам прошлого года системой пользовались около 100 тысяч человек ежемесячно.

В июле 2019 года РФПИ, Alibaba Group, Mail.ru Group и МегаФон подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия (СП) «Aliexpress Russia», сделку одобрил российский ФАС.

Alipay традиционно привлекает региональных партнёров для работы с частными лицами. Так в Индии интересы китайцев представляет местный сервис Paytm, в Британии — компания WorldFirst.