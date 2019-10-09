Update: Тинькофф-банк рассказал, что приятель Жуховицкого получил деньги за укладку бордюра, при ОКВЭД «рекламная деятельность», у него запросили документы, после чего он с техподдержкой обсудил вариант вывода денег по КТС, когда КТСники пришли в банк, клиенту позвонили и уточнили, удовлетворять ли их требования. Он дал согласие. Разговор записан.
Зачем нужно было выносить историю на публику — неведомо. Свою запись Жуховицкий удалил или перевёл в режим доступа только для ближнего круга.
Блогер Михаил Жуховицкий (с документами) рассказал историю о том, как у его друга увели из банка «Тинькофф» более 5 млн рублей с корпоративного счёта
Сценарий хищения был следующий:
- На юрлицо, существующее два месяца (по словам Жуховицкого, но судя по фото документа — три месяца), с одним сотрудником (генеральным директором), пришло более 5 млн рублей от клиентов.
- Через три дня деньги со счёта исчезли: были переведены двум физлицам
- Техподдержка Тинькова сообщила, что деньги были переведены по предоставленному решению комиссии по трудовым спорам (КТС) — вид документа, который составляют недовольные сотрудники в отношении работодателя. Со слов Жуховицкого, ЦБ РФ запрещал банкам переводить деньги по решениям КТС.
- В КТС было отражено, что бывшим сотрудникам компании, существовавшей 2 (три) месяца, она должна около трёх миллионов каждому.
К этому стоит добавить, что в России есть только одно ООО «Пегас» зарегистрированное
В комментариях у Жуховицкого, однако, есть люди, утверждающие, что они приходили с настоящими решениями КТС в банк Тинькофф и получение денег отнимало два месяца.
ogarkov
Простите, не хотел тут флудить, но просто только что заметил еще дополнение от представителя Тинькофф-банка:
«Звонки с голосом генерального директора, где он подтверждает КТС, у банка в наличии. Ранее полиция их не запрашивала, как и сведения об использованных IP и IMEI, поэтому неизвестно, откуда эти данные у вас. Все эти сведения будут приобщены к делу, но в настоящий момент это не более чем спекуляция. Можем добавить, что по итогам оперативной внутренней проверки, аргументы о взломе ДБО не состоятельны, а клиент консультировался в чате 13 и 17 сентября с одного устройства.
Предписаний ЦБ по исполнению КТС нет, банк работает в рамках действующего законодательства. Исполнение КТС банком регулируется законом N 229-ФЗ, в котором указано, что банк должен незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств. В случае обоснованных сомнений в подлинности документа или сведений банк может задержать исполнение документа для проверки, но не более чем на семь дней. В случае неисполнения исполнительного документа штраф — 50% от неисполненной суммы, максимум 1 000 000 рублей.
Согласно письму Банка России, банки могут проверять исполнительные документы через обращение в органы, их выдавшее. В случае с клиентом КТС единственная возможность проверить документ — подтвердить факт выдачи у директора компании, что банком и было сделано.
КТС в деле данного клиента были оформлены безупречно, все процедуры банка соблюдены. Все дальнейшие проверки документов будут обязательно проведены совместно с полицией.»
Источник: https://www.facebook.com/Michaelzuh/posts/2154256858209174?comment_id=2154396918195168