Update: Тинькофф-банк рассказал, что приятель Жуховицкого получил деньги за укладку бордюра, при ОКВЭД «рекламная деятельность», у него запросили документы, после чего он с техподдержкой обсудил вариант вывода денег по КТС, когда КТСники пришли в банк, клиенту позвонили и уточнили, удовлетворять ли их требования. Он дал согласие. Разговор записан.

Зачем нужно было выносить историю на публику — неведомо. Свою запись Жуховицкий удалил или перевёл в режим доступа только для ближнего круга.

Блогер Михаил Жуховицкий (с документами) рассказал историю о том, как у его друга увели из банка «Тинькофф» более 5 млн рублей с корпоративного счёта

Сценарий хищения был следующий:

На юрлицо , существующее два месяца ( по словам Жуховицкого , но судя по фото документа — три месяца), с одним сотрудником ( генеральным директором), пришло более 5 млн рублей от клиентов.

существующее два месяца по словам Жуховицкого но судя по фото документа — три месяца), с одним сотрудником генеральным директором), пришло более 5 млн рублей от клиентов. Через три дня деньги со счёта исчезли: были переведены двум физлицам

Техподдержка Тинькова сообщила , что деньги были переведены по предоставленному решению комиссии по трудовым спорам ( КТС) — вид документа , который составляют недовольные сотрудники в отношении работодателя. Со слов Жуховицкого , ЦБ РФ запрещал банкам переводить деньги по решениям КТС.

что деньги были переведены по предоставленному решению комиссии по трудовым спорам КТС) — вид документа который составляют недовольные сотрудники в отношении работодателя. Со слов Жуховицкого ЦБ РФ запрещал банкам переводить деньги по решениям КТС. В КТС было отражено , что бывшим сотрудникам компании , существовавшей 2 ( три) месяца , она должна около трёх миллионов каждому.

К этому стоит добавить, что в России есть только одно ООО «Пегас» зарегистрированное 07.06.2019 с ИНН 9731044546, оно учреждено в Москве Виталием Игоревичем Бурыкиным и основным родом деятельности указало не строительство, как написано у Жуховицкого, а «Деятельность рекламных агентств».

В комментариях у Жуховицкого, однако, есть люди, утверждающие, что они приходили с настоящими решениями КТС в банк Тинькофф и получение денег отнимало два месяца.