Update: блогер слился. Тиньков показал «клиента» обнальщиком. (Из «Тинькова для бизнеса» увели больше 5 лямов по самописной бумаге (по сообщению блогера))


Update: Тинькофф-банк рассказал, что приятель Жуховицкого получил деньги за укладку бордюра, при ОКВЭД «рекламная деятельность», у него запросили документы, после чего он с техподдержкой обсудил вариант вывода денег по КТС, когда КТСники пришли в банк, клиенту позвонили и уточнили, удовлетворять ли их требования. Он дал согласие. Разговор записан.

Зачем нужно было выносить историю на публику — неведомо. Свою запись Жуховицкий удалил или перевёл в режим доступа только для ближнего круга.

Блогер Михаил Жуховицкий (с документами) рассказал историю о том, как у его друга увели из банка «Тинькофф» более 5 млн рублей с корпоративного счёта

Сценарий хищения был следующий:

  • На юрлицо, существующее два месяца (по словам Жуховицкого, но судя по фото документа — три месяца), с одним сотрудником (генеральным директором), пришло более 5 млн рублей от клиентов.
  • Через три дня деньги со счёта исчезли: были переведены двум физлицам
  • Техподдержка Тинькова сообщила, что деньги были переведены по предоставленному решению комиссии по трудовым спорам (КТС) — вид документа, который составляют недовольные сотрудники в отношении работодателя. Со слов Жуховицкого, ЦБ РФ запрещал банкам переводить деньги по решениям КТС.
  • В КТС было отражено, что бывшим сотрудникам компании, существовавшей 2 (три) месяца, она должна около трёх миллионов каждому.

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К этому стоит добавить, что в России есть только одно ООО «Пегас» зарегистрированное 07.06.2019 с ИНН 9731044546, оно учреждено в Москве Виталием Игоревичем Бурыкиным и основным родом деятельности указало не строительство, как написано у Жуховицкого, а «Деятельность рекламных агентств».

В комментариях у Жуховицкого, однако, есть люди, утверждающие, что они приходили с настоящими решениями КТС в банк Тинькофф и получение денег отнимало два месяца.

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Лучшие комментарии

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    ogarkov

    Простите, не хотел тут флудить, но просто только что заметил еще дополнение от представителя Тинькофф-банка:

    «Звонки с голосом генерального директора, где он подтверждает КТС, у банка в наличии. Ранее полиция их не запрашивала, как и сведения об использованных IP и IMEI, поэтому неизвестно, откуда эти данные у вас. Все эти сведения будут приобщены к делу, но в настоящий момент это не более чем спекуляция. Можем добавить, что по итогам оперативной внутренней проверки, аргументы о взломе ДБО не состоятельны, а клиент консультировался в чате 13 и 17 сентября с одного устройства.

    Предписаний ЦБ по исполнению КТС нет, банк работает в рамках действующего законодательства. Исполнение КТС банком регулируется законом N 229-ФЗ, в котором указано, что банк должен незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств. В случае обоснованных сомнений в подлинности документа или сведений банк может задержать исполнение документа для проверки, но не более чем на семь дней. В случае неисполнения исполнительного документа штраф — 50% от неисполненной суммы, максимум 1 000 000 рублей.

    Согласно письму Банка России, банки могут проверять исполнительные документы через обращение в органы, их выдавшее. В случае с клиентом КТС единственная возможность проверить документ — подтвердить факт выдачи у директора компании, что банком и было сделано.

    КТС в деле данного клиента были оформлены безупречно, все процедуры банка соблюдены. Все дальнейшие проверки документов будут обязательно проведены совместно с полицией.»

    Источник: https://www.facebook.com/Michaelzuh/posts/2154256858209174?comment_id=2154396918195168

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    RRR

    В комментариях к оригинальному посту там правильно подметили, что фирма скорей всего куплена под обнал и бывшие её владельцы (регистраторы) просто решили увести с неё деньги.

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    Альтер Эго

    Чувак налил бабки, об этом знали те кто к нему переводил деньги и он сам.
    Ну и банк тоже

    Кто-то из них, а может быть и он сам, пришли и попытались увести деньги

    Попытка удалась.

    Так?

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    ogarkov

    Михаил Жуховицкий, судя по его блогу, давний критик банков и банковской системы, а о себе он рассказывает так:

    «Оптимизация НДС. Любые кварталы и объемы. Устранение разрывов, уточненки, информационное сопровождение. связь: […] Сразу тезисно пишите задачу и оставляйте телеграм для связи.»

    Если, предположим, он помогал пострадавшему что-то «оптимизировать», а теперь вышла такая история, то это довольно занимательно.

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    ogarkov

    Тинькофф опубликовал ответ. Видимо, история «друга» — фантастика. И как это часто бывает с подобными публикациями, на самом деле все связано с сомнительными операциями по 115-ФЗ.

    https://www.facebook.com/Michaelzuh/posts/2153958664905660?comment_id=1331677630339984&hc_location=ufi

    И здесь еще: https://www.tinkoff.ru/about/news/09102019-official-comment/

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    Юрий Синодов > terco контекст

    Тут скользкий момент — в принципе, банку такой клиент не нужен, его деньги тоже (он их и не получит, на самом деле), поэтому банк консультировал клиента на тему «как бы тебе, дорогой, от нас свалить, чтоб у нас всё по документам было прикрыто и ты нас больше не доставал»)

    Для меня самый непонятный момент — чего они с помощью публикаций у Жуховицкого добиться хотели.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    А, чувак ещё фигачит: https://www.facebook.com/Michaelzuh/posts/2154256858209174

    Опять же путается в цифрах — зарплата по 3 млн в месяц (а раз контора существует три месяца — то по ляму в месяц, не? Бывает, чо. Да и три в месяц бывает, я слышал)

    Интересно, про какие предписания ЦБ в отношении КТС он говорит, можно бы ознакомиться.

    Вообще, количество вариантов «Что это было» уже просто зашкаливает, но раз есть уголовка, можно будет с интересом посмотреть, чей всё кончится. За пять лямов, думаю, Тиньков немного удавится.

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    Юрий Синодов > terco контекст

    Решили что репутация дороже «прилёта» от финмониторинга.
    История широко разошлася, без нормального ответа банк для юриков можно закрыть полностью

    А финмониторинг заберёт лишь часть. И то не на 100%

    Между выбором «потерять часть» и «потерять всё» легко принять правильное решение.

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    ogarkov

    Я бы поставил под сомнение, что репутация банка перед юриками понесла какие-либо потери. Даже если бы не было подробного официального ответа. Люди, которые это читали, читают профильные ресурсы, а там время от времени появляются такие истории от первого лица — человек как бы не виноватый, весь честный из себя, а плохой банк его нагрел. Потом оказывается, чего уж, что операции были сомнительные, и автор сливается. То есть все это примелькалось уже.

    Такие авторы раньше в большом количестве приходили на Банки.ру поучаствовать в народном рейтинге — ну, отомстить слегка. В какой-то момент в правилах рейтинга появилось это:

    3.7. ОЦЕНКА СНИМАЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (отзыв отображается на сайте со статусом «без оценки»), если:
    3.7.2. в отзыве затрагиваются следующие вопросы:
    а) действия и решения службы финансового мониторинга банка (СБ)

    И теперь они публикуются в Фейсбуке. А что — вон как тема хорошо полетела.

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    ogarkov

    Простите, не хотел тут флудить, но просто только что заметил еще дополнение от представителя Тинькофф-банка:

    «Звонки с голосом генерального директора, где он подтверждает КТС, у банка в наличии. Ранее полиция их не запрашивала, как и сведения об использованных IP и IMEI, поэтому неизвестно, откуда эти данные у вас. Все эти сведения будут приобщены к делу, но в настоящий момент это не более чем спекуляция. Можем добавить, что по итогам оперативной внутренней проверки, аргументы о взломе ДБО не состоятельны, а клиент консультировался в чате 13 и 17 сентября с одного устройства.

    Предписаний ЦБ по исполнению КТС нет, банк работает в рамках действующего законодательства. Исполнение КТС банком регулируется законом N 229-ФЗ, в котором указано, что банк должен незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств. В случае обоснованных сомнений в подлинности документа или сведений банк может задержать исполнение документа для проверки, но не более чем на семь дней. В случае неисполнения исполнительного документа штраф — 50% от неисполненной суммы, максимум 1 000 000 рублей.

    Согласно письму Банка России, банки могут проверять исполнительные документы через обращение в органы, их выдавшее. В случае с клиентом КТС единственная возможность проверить документ — подтвердить факт выдачи у директора компании, что банком и было сделано.

    КТС в деле данного клиента были оформлены безупречно, все процедуры банка соблюдены. Все дальнейшие проверки документов будут обязательно проведены совместно с полицией.»

    Источник: https://www.facebook.com/Michaelzuh/posts/2154256858209174?comment_id=2154396918195168

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    3216q113

    Скопирую выделенное из ответа тинкофф:

    12 сентября на счет клиента поступили 5,5 млн рублей за проведение строительных работ от сомнительных контрагентов, в результате чего клиент попал на проверку финмониторинга банка. В рамках проверки клиенту были направлены дополнительные запросы на подтверждение его деятельности.
    Компания имеет все признаки фирмы однодневки с номинальным директором.
    После получения запроса от финмониторинга клиент 13 сентября консультировался с банком в чате по выводу денег через КТС. Здесь считаем необходимым объяснить, что такое КТС.
    утверждается, что гендиректор является единственным сотрудником в штате, однако в чате он консультируется по поводу выплаты премии своим сотрудникам.
    выплатить премии напрямую сотрудникам, консультируется на тему выплаты премий через КТС.

    Теперь вы знаете как обходить 115фз в тинкофф банке. Только не забудьте указать что за замену бордюрного камня деньги получили иначе нечего не выйдет.

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    3216q113

    Кстати нигде не увидел было ли оповещении о переводе.
    Это же межбанк, а не моментальные переводы, тут вроде можно попробовать отменить транзакцию, если вовремя обратиться в банк !?

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