Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) внесла мессенджер Telegram братьев Дуровых в список крупнейших аудиопиратов мира (.pdf). Как отмечается в документе ассоциации — приложение содержит множество каналов с ворованной музыкой. Причём, даже после жалоб от правообладателей, руководство мессенджера не спешит бороться с пиратами:

«Мы обнаружили, что большинство каналов, кажется, не предпринимают никаких действий в ответ на наши уведомления, почти все записи, перечисленные в наших уведомлениях остаются доступными», — рассказала ассоциация.

Традиционно в списки крупнейших пиратов Штаты предпочитали включать предыдущий проект Дуровых, соцсеть «ВКонтакте». Несмотря на то, что братья давно покинули ВК, а новый владелец, Mail.ru, договорился с рядом правообладателей о лицензировании контента, Торговое представительство США (USTR) продолжает включать ВКонтакте в число крупнейших пиратских сайтов мира.