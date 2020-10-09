ВКонтакте показала новый дизайн для экосистемы


Социальная сеть обновила дизайн веб-сайта, автоматически он заработал у части пользователей, остальные могут включить его в настройках или дождаться появления у всех. Новый логотип оказался объединением иконки последних времён и кирилического «ВКонтакте» из раннего дизайна.

Новый дизайн подчеркнёт, что разные сервисы экосистемы («Еда», «Такси», «Работа» и проч) -- «самостоятельные бренды». У них будет собственная цветовая гамма и иконки. Соцсеть будет использовать специально разработанный шрифт VK Sans

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    Ден

    Чисто кириллическая движуха.
    А так, с т. з. глобального «нэйминга», это странный шаг…
    «VK» же вроде как теперь уже…

    Русская аудитория и так знает что значат эти 2 буквы (VK). Зачем делать шаг назад… К чему эта избыточная локализация, непонятно…
    Локализация на кириллице для нового подрастающего поколения, которое не знает что означает 2 буквы с долгосрочной перспективой на будущее?…

    Или это следствие невозможности сделать логотип и айдентику более приятными, универсальными и узнаваемыми в рамках других сервисов (VK такси, VK еда, VK работа)?… Ну фиг знает, странно как-то…
    Или, причина в иконках для моб. приложений?… Как-то тупо…

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