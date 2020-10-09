Социальная сеть обновила дизайн веб-сайта, автоматически он заработал у части пользователей, остальные могут включить его в настройках или дождаться появления у всех. Новый логотип оказался объединением иконки последних времён и кирилического «ВКонтакте» из раннего дизайна.

Новый дизайн подчеркнёт, что разные сервисы экосистемы («Еда», «Такси», «Работа» и проч) -- «самостоятельные бренды». У них будет собственная цветовая гамма и иконки. Соцсеть будет использовать специально разработанный шрифт VK Sans