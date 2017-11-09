Один из основателей Qiwi Сергей Солонин приобрел 35% в образовательном проекте «Теории и практики», издательская группа «Альпина» оставила себе долю в 65%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на партнёров. «Альпина» намерена потратить вырученные средства на развитие ТиП, как агрегатора образовательных сервисов (осенью 2015 года ТиП оценивался в $4 млн. группой Dream Industries, своим собственником на тот момент, сейчас стоимость проекта не раскрывается). Специализирующаяся на бизнес-литературе «Альпина» выкупила 100% «Теорий и практик» у инвестиционно-издательского холдинга Т8 в начале 2017 года. Уже тогда «Альпина» размышляла о возможностях поддержания на «Теориях и практиках» сервиса по подбору образовательных решений.

С февраля 2017 года Сергей Солонин партнёр в консорциуме состоящем из: школы креативного мышления ИКРА, Британской высшей школы дизайна, Московской школы кино, архитектурной школ МАРШ, школы компьютерных технологий Scream School и Академии блокчейна при последней.