Китайский холдинг Tencent, владелец WeСhat, купил 12% акций компании Snap, владельца мессенджера Snapchat, пишет Reuters со ссылкой на сообщение Snap Inc. Стоимость сделки составила $2 млрд. Tencent приобрел 145,8 млн акций класса «А» без права голоса. Всего на открытом рынке находится 1,2 млрд акций компании.

По словам Bloomberg, Tencent заявил, что хочет работать со Snap, потому что последняя компания может помочь ему выйти за пределы внутреннего рынка. Об этом стремлении представители холдинга сообщали давно.

Объявление о покупке появилось через несколько часов после того, как Snap заявил о результатах третьего квартала. После отчета о прибыли акции компании упали на 22%, а затем выросли на 34% после новости о решении Tencent.