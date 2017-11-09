Apple заказала съёмки двух сезонов сериала про американских телевизионщиков, сообщил Hollywood Reporter. В проекте снимутся Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, причём последняя выступит и продюсером серий (она уже пробовала себя в этой профессии на съёмках достаточно успешного сериала «Большая маленькая ложь»). Сценаристы взяли стартовой точкой для создания сюжета книгу экс-журналиста CNN Брайана Стелтера «Top Of The Morning», про утренние телевизионные шоу на NBC и ABC («Today» и «Good Morning America» соответственно). Остальные перипетии истории прорабатывает продюсер Майкл Элленберг («Робин Гуд», «Прометей», сериал «Оставленные»).

В августе WSJ со ссылкой на собственные источники сообщила, что Apple готова потратить $1 млрд на производство сериалов и шоу. Это незначительная сумма, по сравнению с запланированными расходами у основных производителей сериалов, однако преуспевающей корпорации легко её увеличить при первой же необходимости, объясняли аналитики. Apple может пугать постоянное сокращение её доли на рынке аренды и продажи видеоконтента в США (iTunes считается отдельно от стриминга, подобного Netflix). Доля Apple снизилась с 50% в 2012 году до 35% и продолжает падать.

Львиную долю заработка Apple обеспечивает продажа айфонов, а не сервисов или контента. Корпорация подсела «подсела на айфонную иглу» в начале «десятых» годов и с тех пор регулярно пытается диверсифицировать источники дохода.

У сегодняшней прессы есть явные симпатии к телефонам Apple, их завоз в магазины освещают даже непрофильные издания, но медиа легко игнорируют другие инициативы корпорации. Например известность нишевого квазибиографичиеского сериала о рэпере Dr. Dre (партнёр Apple, снимался другим партнёром — Джимми Айовиным) не сопоставима с числом статей про iPhone. Заказанный Apple сериал про телевизионщиков заведомо ближе к переживаниям журналистов, чем рэп или облачные сервисы. Поэтому, как минимум, пресса фильм заметит, и, вероятно, предложит своей аудитории.