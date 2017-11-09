Американский офис Uber опрашивает водителей, готовы ли они оказывать новые услуги, в том числе в сфере клининга, помощи в переезде, доставке товаров из супермаркетов и еды из ресторанов.

Также по данным Recode Uber рассматривает возможность работы в B2B-секторе предоставляя услуги своих водителей другим компаниям, например медицинским учреждениям, в качестве машин скорой помощи. В анкете среди прочих услуг, которые могли быф выполнять водители, числятся «услуги в сфере здравоохранения».

Конкурирующий Lyft достаточно давно работает в B2B-секторе — сервис такси сотрудничает с крупнейшей в США ассоциацией медицинских и страховых учреждений Blue Cross Blue Shield и авиаперевозчиком Delta. Свой сервис по доставке еды из ресторанов быстрого питания под брендом UberEATS Uber запустил еще в 2015 году. С февраля 2017 года эта услуга заработала в Москве.