Большинство компаний в финансовом секторе, телеком- и IT-отрасли не могут противостоять кибератакам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос PwC. В исследовании приняли участие 9500 глав бизнес-подразделений и IT-служб из 122 стран, в том числе 248 компаний из России. 40% респондентов из России сообщили, что в их компаниях нет общей стратегии информационной безопасности (в мире — 44%). У 56% российских компаний нет процедуры реагирования на кибератаки, а у 48% нет программы обучения, направленной на повышение осведомленности сотрудников в вопросах безопасности.