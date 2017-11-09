Утром 9 ноября начались проблемы с сервисом одного из крупнейших мировых хостинг-провайдеров OVH. Компания OVH со штаб-квартирой во Франции столкнулась с перебоями в электропитании в одном из дата-центров. Как пишут французские СМИ, резерваная система обеспечения электричеством не сработала. В официальном Twitter хостинг-провайдера последний статус сообщал, что компания пыталась перезапустить отключившиеся электрогенераторы.

В результате аварии в Европе упали сайты, частные сети и e-mail-сервера ряда крупных компаний. В России недоступны оказались сайты ряда СМИ: «Ведомостей», «Росбалта» и Znak.com. Представитель «Ведомостей» подтвердил «Роем!», что проблема связана с аварией в OVH.