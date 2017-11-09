АКАР опубликовала данные по объемам рекламы в средствах ее распространение на первые три квартала 2017 года. Суммарный объем рекламы за вычетом НДС превысил отметку в 190 млрд рублей, что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

На интернет за отчетный период приходится 115−116 млрд рублей, рост 23% год к году, на ТВ — 116−117 млрд рублей, рост составил 13%. Таким образом, исходя из ранее опубликованных данных за первое полугодие, в третьем квартале объем рынка цифровой рекламы составил до 41 млрд рублей, объем рынка рекламы на ТВ — до 39 млрд рублей. Основной вклад в поддержание высоких темпов роста интернет-рекламы обеспечен такими сегментами как онлайн-видео, мобильная реклама, поисковая реклама и performance — инструменты.