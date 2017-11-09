Ресурс Crunchbase проанализировал инвестиции россиян в американские стартапы за последние семь лет. Всего за этот срок инвестиции от россиян получили 300 американских стартапов, тогда как американские инвесторы за тот же срок вложились в 150 компаний российского происхождения.

Заметный рост интереса российских инвесторов к американским стартапам начался в 2011 году, тогда число сделок с участием российских инвесторов впервые с 2008 года превысило 20 в год. Пик пришёлся на 2012 год, когда их количество приблизилось к 70. В 2017 году объем сделок упал примерно до показателя 2013 года.

Самым активным инвестором оказалась Bright Capital, которая приняла участие в 30 посевных раундах американских стартапов. Связанный с Романом Абрамовичем фонд Impulse VC инвестировал в 12 стартапов. Фонд Сколково вложился в 8 компаний. «ВТБ Капитал» инвестировал в 4 компании, а «Сбербанк» всего в две, зато это были крупные сделки: $100 млн было вложено в сервис такси Gett и $57 в онлайн-проект в области недвижимости LendingHome.

Исследование включает только компании, базирующиеся в России, поэтому в него не попали инвестиции Юрия Мильнера, ведущего бизнес из Гонконга, однако он, по признанию Crunchbase, является крупнейшим игроком с российскими корнями на венчурном рынке за счет своих инвестиций в Facebook, Airbnb, Twitter и Slack.