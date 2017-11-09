Основатель проекта The Bell Елизавета Осетинская взяла интервью у медиаменеджера и предпринимателя, владельца газеты «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency» Демьяна Кудрявцева в рамках спецпроекта «Нос к носу #медиа». Кудрявцев рассказал о покупке «Ведомостей» и жадных акционерах, о «Ведомостях» как продукте, конкуренции и бизнес-модели, о цензуре и другом.

Выручка, на самом деле, мне была не так важна, важна оценка потенциала. Я понимал, что так будет, и по сравнению с ключевыми проблемами этого бизнеса — изъятием акционерами денег, отсутствием стратегии развития, мне на тот момент казалось не смертельным. Был я прав или нет, сейчас уже не важно.

…когда я смотрел на актив, у меня в голове убытки были другими, потому что уйдут эти господа, и перестанут навязывать свои убытки, и реальные убытки будут не очень страшными. А в связи с тем, что они давно не развивали газету, им было на нее глубоко наплевать, последние 2 года они вообще все переругались между собой, поэтому не слышали даже того, что менеджмент им говорит, то мне казалось, что как только там появится акционер, которому не наплевать, можно что-то быстро сдвинуть с мертвой точки. И их плохое состояние — это плюс, потому что можно дешево купить.