В закрытом документе, направленном в Совет министров стран ЕС, предлагается ряд мер против исламского экстремизма и терроризма. В том числе содержится идея о том, что технологические компании, владеющие мессенджерами, должны предоставлять властям данные о зашифованной переписке и её содержании. В Bloomberg утверждают, что видели черновик резолюции, которая будет принята в этом месяце -- она посвящена «безопасности путём шифрования и безопасности вопреки шифрованию».

Технологические компании может затронуть ещё один аспект «мусульманского вопроса», который решили урегулировать в Европе. К концу года обновится законодательство, предусматривающее штрафы за недостаточно быстое устранение с сайта «террористической пропаганды». Новое законодательство («Акт о цифровых сервисах») увеличит ответственность площадок за хейтспич, насилие и другой незаконный контент.

Кроме того, предлагается «промоутировать религиозное образование и обучение имамов в духе фундаментальных европейских ценностей и прав». «Мусульманский вопрос» в Евросоюзе обострился после терактов во Франции и Австрии.