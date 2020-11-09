В закрытом документе, направленном в Совет министров стран ЕС, предлагается ряд мер против исламского экстремизма и терроризма. В том числе содержится идея о том, что технологические компании, владеющие мессенджерами, должны предоставлять властям данные о зашифованной переписке и её содержании. В Bloomberg утверждают, что видели черновик резолюции, которая будет принята в этом месяце -- она посвящена «безопасности путём шифрования и безопасности вопреки шифрованию».
Технологические компании может затронуть ещё один аспект «мусульманского вопроса», который решили урегулировать в Европе. К концу года обновится законодательство, предусматривающее штрафы за недостаточно быстое устранение с сайта «террористической пропаганды». Новое законодательство («Акт о цифровых сервисах») увеличит ответственность площадок за хейтспич, насилие и другой незаконный контент.
Кроме того, предлагается «промоутировать религиозное образование и обучение имамов в духе фундаментальных европейских ценностей и прав». «Мусульманский вопрос» в Евросоюзе обострился после терактов во Франции и Австрии.
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Какой желтый заголовок.
Во-первых, Telegram технически может слить что угодно, кроме секретных чатов, а вот тому же Whatsapp-у, работающему по протоколу Signal, без изменения протокола это сделать не получится.
Во-вторых, цитата:
The draft resolution «does not contain any solution proposals or demands for weakening encryption systems," the German government said in a statement. «The aim of the initiative is to enter into a permanent dialogue with companies in order to achieve a general consensus and to work together with companies on proposed solutions that represent the least possible interference with encryption systems.»
Это совсем не похоже на «выдайте ключи шифрования или заблокируем».
WhatsApp может выдать переписку с телефона, как WhatsApp Web. И выдаёт её по запросу российской полиции.
Телеграм пока в этом не замечен.
Какая классика.
«Вы не понимаете. Это другое».
Вы сами — что, не чувствуете, насколько это смешно?
> WhatsApp может выдать переписку с телефона, как WhatsApp Web.
Если есть возможность разблокировать телефон или получить доступ к файловой системе, то с Телеграмом никаких запросов не надо, вот оно всё.
> Вы сами — что, не чувствуете, насколько это смешно?
Смешно — это:
1) заголовок про Телеграм, в котором по сравнению с тем же Whatsapp шифрования почти нет,
2) когда требуют не сотрудничать с целью получения доступа к переписке (как, кстати, в итоге с Телеграмом и произошло), а выдать «ключи шифрования» (что, каждый сессионный ключ с каждого устройства, по 10 тысяч ключей в секунду?)
И, да, то, как сейчас все в итоге разрулилось в России с Телеграмом, это как раз тоже «другое» по сравнению с изначальным идиотизмом. Такое «другое» и должно быть — это конструктивный подход.
> «Вы не понимаете. Это другое».
А кто так сказал?
а как именно разрулилось-то в итоге? позиция какой из сторон изменилась?
Вы продолжаете прикалываться. Что вы делаете, прекратите.
«то, как сейчас все в итоге разрулилось в России с Телеграмом»
Так как же всё в России разрулилось с Телеграмом?
Мне показалось, или вы и в самом деле уверены, что знаете, как оно разрулилось?
А кто-то читал вообще статью в блумберге? Там вообще ничего это нет, совсем другое написано.
Чего «этого» там нет?
«Among the measures considered is empowering governments to access encrypted communications, such as messages exchanged by most electronic chat applications. «Access to digital data is becoming ever more crucial — whether it is connection data or in some cases data content," the draft statement says.
A separate resolution debated among EU governments calls for «technical solutions for gaining access to encrypted data» in order to «enable authorities to use their investigative powers.» The resolution on «security through encryption and security despite encryption» is due to be adopted by governments this month, according to the draft seen by Bloomberg.»
— access encrypted communications
- in some cases data content
Но на секретные чаты, конечно, никто претендовать не будет…
Что помешает сделать альтернативный клиент и автоматически шифровать, дешифровать каждое сообщение с помощью PGP. Работало более чем достойно даже во времена ICQ.
Все, терроризм снова не будет побеждён?