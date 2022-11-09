Дистрибутор данных о загрузках контента Peer Trace озвучил данные о количестве уникальных IP-адресов из РФ, с которых посредством торрентов скачиваются или раздаются пиратские копии Windows и Microsoft Office. Сервис выявил 174 тыс. фактов загрузки и раздачи только в течение 1 ноября этого года. Это на 24,4 тыс. больше, чем в тот же день в 2021 году. В Peer Trace отмечают, что число раздач и загрузок Windows и Microsoft Office российскими пользователями, если не учитывать падения по выходным, постепенно растет с конца лета, пик в 185 тыс. фактов пришелся на 24 октября.

Microsoft в марте из-за военной операции на Украине прекратила продажи новых продуктов в РФ, в июне компания сообщила о сокращении операций в стране. Доступность ее ПО на российском рынке снизилась: из ассортимента розничных и интернет-магазинов пропала подписка на офисный пакет Microsoft 365. В сентябре Softline и принадлежащий ему Allsoft возобновили продажи подписок, но к ноябрю количество доступных для заказа продуктов Microsoft снова сократилось.