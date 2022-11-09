AMC Theatres, называющая себя самой крупной в США и в мире сетью кинотеатров, объявила о партнёрстве с сервисом видеоконференций Zoom. "Некоторые залы" превратятся в Zoom Rooms. Сервис запустится на "17 американских рынках" "когда-то в 2023 году", уточняет пресс-релиз.

Zoom Rooms будет сервисом для бронирования нескольких залов в разных локациях на три часа на нужное время. Залы вмещают 75-150 человек, пользователям обещаются комфорт, качественные звук и видео, еда, напитки и консьерж-сервис за дополнительную плату, а также возможность посмотреть фильм. Администрация AMC рассчитывает, что так можно будет монетизировать кинозалы, пустующие до вечера по рабочим дням - как раз когда у людей проходят корпоративные митинги.