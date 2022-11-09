Титан p2p-екоммерции Avito реализовал на сайте функцию корзины. Покупатель может добавить туда товары от разных продавцов, выбрать способы доставки для каждого товара. Пресс-служба утверждает, что в случае нескольких товаров от одного продавца покупатель сможет сэкономить на доставке.

В «Авито» отметили, что такая опция сначала будет доступна только для заказов через Boxberry, EXMAIL и DPD, позже к этой функции будут подключены также Почта России, СберЛогистика и СДЭК.

При этом если в корзине окажутся вещи из разных городов, они не будут сгруппированы в одну посылку — вместо этого каждая из них «поедет своим маршрутом». Для каждой части заказа покупатель сможет самостоятельно выбрать способ доставки, им будут присвоены независимые статусы. В случае если пользователь решит отменить заказ от одного продавца, это никак не повлияет на остальную часть корзины, подчеркнули в «Авито».

Сейчас корзина работает только при заказе товаров у частных продавцов. Предполагается, что в будущем покупатель сможет оформить заказ одновременно у физического и юридического лиц.