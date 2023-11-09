Производитель электроники «Аквариус» до 2026 года намерен вложить 40 млрд руб. в расширение производства и создание новой продукции, в частности умных телевизоров, часов и колонок. Компания просит государство поддержать проект, а том числен за счет финансовых субсидий. Соотвествующее письмо направлено вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В проекте говорится, что 4,5 млрд руб. нужно для увеличения мощностей в Твери и Шуе. Еще по 3 млрд руб. компания намерена потратить на вхождение в капитал азиатского IT-разработчика для доступа к технологиям (какого именно — не уточняется) и российского дистрибутора. Эти средства компания просит предоставить государство.

Остальные 29,5 млрд руб. будут вложены в разработку, производство и маркетинг. Компания также просит правительство обеспечить «регулирование параллельного импорта», предоставить субсидии и гарантии ВЭБа на создание запасов электронной компонентной базы (ЭКБ), обеспечить льготные займы для расширения производства, субсидирование оборотных средств для продавцов на закупку российских устройств, льготные кредиты на покупку гаджетов для физлиц и др. В результате «Аквариус» рассчитывает занять 20% рынка ноутбуков и по 7% на рынке смартфонов и планшетов в потребительском сегменте. Гаджеты предлагается выпускать на ОС Android, а компьютеры — на ОС «Астра Линукс».

В Fplus (выпускает смартфоны, планшеты и др.) считают, что российская потребительская электроника должна развиваться без адресных субсидий государства, так как «это делает рынок неконкурентным». «Работать на потребительском рынке нужно исходя из того, что предложение должно быть конкурентоспособным, существующие каналы продаж вполне удовлетворяют потребностям»,— подчеркивают в холдинге. Но и в FPlus признают, что отдельные инструменты из проекта «Аквариуса», такие как кэшбэк за покупку российского устройства или финансирование маркетингового продвижения, «были бы полезны». Также в холдинге согласны, что требуется принятие мер по пересмотру механизма параллельного импорта в отношении иностранной потребительской электроники.