«Яндекс» до конца нынешнего года собирается закрыть сделку по аренде 10 тыс кв. м. в принадлежащем О1 Properties бизнес-центре «Аврора» на Садовнической набережной в центре Москвы, сообщил «КоммерсантЪ». По оценке экспертов, опрошенных газетой, аренда всех площадей в бизнес-центре может обойтись «Яндексу» в 250−300 млн рублей в год.

Мы обсуждаем различные сценарии, но не раскрываем детали ни по одному из возможных вариантов. Яндекс уже рассказывал, что компания прорабатывает разные сценарии для размещения своих сотрудников в Москве, сказали в пресс-службе «Яндекса».

В ноябре 2015 года появилась информация о том, что «Яндекс» намерен выкупить занимаемые им площади в бизнес-центре «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе. Сумма сделки оценивалась в более полумиллиарда долларов. В сентябре 2016 года «Яндекс» объявил, что отказывается от сделки из-за изменившихся рыночных условий. Компенсация владельцу недвижимости за разрыв договоренностей составила 45 миллионов рублей.

Договор по аренде офиса в «Красной розе» действует до декабря 2021 года. Сейчас «Яндекс» пытается либо подыскать новый офис, либо договориться со старым арендодателем о приемлемых условиях. Возможно также, что стороны вернутся к идее покупке «Яндексом» офиса на более привлекательных условиях.