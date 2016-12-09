«Юлмарт» запускает почтового оператора Ю.Post, говорится в сообщении компании. Сервис позволяет отправлять корреспонденцию не только на территории России, но и в более 200 зарубежных стран. На данный момент услуга доступна только партнёрам проекта UlmartStore, до конца года «Юлмарт» планирует предложить услуги доставки своим корпоративным клиентам, а в 2017 запустить сервис для сторонних компаний и частных лиц.

Как рассказал «Роем!» представитель «Юлмарта», Ю.Post будет использовать уже имеющуюся логистическую инфраструктуру компании, в том числе три крупных e-commerce хаба, около 400 пунктов обработки и выдачи корреспонденции, автопарк из более 300 машин и т. д.

Пока это проект только для корпоративных партнеров. Запустились мы в сентябре, с успехом отладили все необходимые бизнес-процессы. Отправка и доставка осуществляется главным образом силами наших партнеров — компаний и курьерских служб. На данный момент количество отправлений достигает 2 000 ежемесячно, в декабре по нашему прогнозу этот показатель будет увеличен в разы. Сервис полностью готов к выходу в сегмент b2b и расширению географии действия, сказали в пресс-службе «Юлмарта».

Параллельно «Юлмарт» развивает проект многофункциональных центров e-commerce UlmartStore, где клиенты интернет-компаний могут получать заказы, сделанные в интернет-магазинах. В частности с их помощью получать заказы и посылки смогут клиенты Wildberries, Ozon, AliExpress, Lamoda, KupiVip, Wikimart, Ottogroup, Talc, Hermes, PickPoint, Boxberry и других компаний. Сейчас на рассмотрении «Юлмарта» находится около 100 заявок от потенциальных франчайзи из регионов. До конца 2020 года по всей стране будет открыто около 500 универсальных e-commerce центров.