У Яндекс.Такси предложили бизнесу тарифы для перевозки документов или грузов: «Доставка» и «Деловой». Сервис предлагает свои услуги доставки с лета 2019 года, но ранее перевозки были доступны только частным заказчикам, а не корпоративным.

«Грузовой» предлагает воспользоваться фургонами, а не легковыми машинами: «Газелями», Ford Transit и другими. Максимальный вес одного груза — 50 кг, один или два грузчика готовы перенести отправление до дома или квартиры. У «Доставки» ограничение в 20 кг. Тариф «Грузовой» доступен приблизительно в 40 крупнейших городах, «Доставка» — более чем в 100.

Корпоративные клиенты могут настроить ограничения на сумму или класс машин для разных сотрудников, получать актуальную статистику и формировать документы для бухгалтерии.

Частные лица могут пользоваться «Доставкой» и «Грузовым» с августа 2019 года. Конкурирующий Gett запустил курьерскую доставку в Москве в 2016-м, спустя год Gett Delivery появился и в некоторых других городах крупных городах. Таксисты подключённые к Gett возят, в том числе, заказы из интернет-магазинов.