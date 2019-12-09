Специалисты американского Центра безопасности и новейших технологий (CSET) при Школе иностранной службы Уолша в Джорджтауне опубликовали детальный анализ (.pdf) госфинансирования Китаем невоенных ИИ исследований и прикладных разработок. Страна не раскрывает свои инвестиции в данной области или фальсифицирует объёмы затрат для PR-целей, рассказал Сергей Карелов. Ранние оценки не имели достаточно проработанной аналитической модели и давали запредельные цифры: от $25 до $40 млрд в год, недоступные даже для США. В действительности, утверждают в CSET, официальный Китай расходует на прикладные и фундаментальные исследования ИИ от $1.7 до $5.7 млрд, и военные разработки от $0.3 до $2.7 млрд. Суммы почти в 6 раз больше схожих государственных расходов в США, однако почти вдвое ниже, чем Штаты планируют тратить начиная с 2020 года. Азиатский гигант рискует потерять второй «козырь» — мировое лидерство в инвестициях в ИИ; «первым», технологическим превосходством над США, страна и вовсе не владела.