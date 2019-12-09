Минкомсвязи и МВД готовят запуск для физических лиц электронного договора купли-продажи автомобиля, узнал «Коммерсант». Госуслуга на одноимённом сайте будет автоматизирована — нужные данные о машине и продавце с покупателем заполняются автоматически, однако регистрировать машину придётся, всё-таки, в офлайновом подразделении ГИБДД. На Госуслугах покупатель сможет выяснить правовой статус выбранного автомобиля: число владельцев, нахождение машины в розыске, залоге, под ограничениями службы судебных приставов и другие подробности. Договор купли-продажи в онлайне заверяётся простыми электронными подписями покупателя и продавца.

Госавтоинспекция попросила Минкомсвязи разработать электронную продажу в связи со значительным числом ошибок (или намеренных искажений) в бумажных документах, проходящих через ведомство. В России уже работает смеэга система электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), однако их число пока невысоко — 180 тысяч.

В марте 2019 АО «Сбербанк Лизинг» впервые провело полностью электронную сделку с использованием электронного ПТС.

Гендиректор CarPrice Денис Долматов сомневается, что сервис заработает в 2020 году. Неясны механизмы установления ответственности за корректность проведения сделок. Гендиректор «Авто.ру» Антон Забанных не думает, что электронные продажи подходят для рынка подержанных автомобилей — госуслуга не может отменить личный осмотр и встречу с продавцом.