На очередной Дзен-пятнице сервис озвучил годовую статистику и итоги ноября. В последний месяц осени блогеры получили от владельцев сервиса 100 млн рублей, это в 2,5 раза больше, чем год назад.

Выплаты за год составили 1 млрд рублей.

За месяц сайт посещают минимум 60 млн уникальных посетителей, ежедневно — 13,3 млн (данные за ноябрь), это приблизительно вдвое больше, чем год назад. Темпы роста популярности год к году держатся на одном уровне, рост в 2018 году был так же приблизительно двукратным.

Читатели проводят за изучением материалов на Дзене в среднем 40 минут в день. При этом дзен-блогеров читают 40% от общего времени. 33% времени уходит на листание ленты в поисках любопытных материалов, 18% времени посвящено переходам на сторонние сайты, 9% требуется на написание и чтение комментариев.

У платформы 130 авторов, которых читают более миллиона человек, год назад их было лишь 10. В публикациях «миллионников» читатели стали проводить в три раза больше времени.

В середине 2018 года Яндекс выделил Дзен в отдельное бизнес-направление под руководством Дмитрия Иванова и Виктора Ламбурта.