Mac App Store перестал принимать для размещения приложения созданные с использованием платформы Electron, которая позволяет использовать для разработки веб-код. Под большим вопросом перспективы использования в разработке стандарта Progressive Web Apps (PWAs). Налицо чёткая стратегия — расчёт на использование веб-технологий для Apple становится опасным, уверен колумнист и сотрудник Shopify Оуэн Вилльямс. Среди приложений на Electron популярные Slack, Spotify, Discord, WhatsApp и многие другие.

Вилльямс убеждён, что Apple пытаются наполнить Mac App Store уникальными приложениями, недоступными на Linux или Windows. Фреймворк Electron, разработанный GitHub (с 2018 собственность Microsoft), за счёт использования веб-технологий и рендеринга через Chromium, позволяет унифицировать разработку приложений сразу для всех настольных операционных систем, иногда и для мобильных.

В прошлом Apple не препятствовали размещению приложений на Electron, но сейчас они отклоняются с указанием, что программы «пытаются скрыть использование частных API». Вилльямс утверждает, что частные API позволяли разработчикам резко повысить привлекательность программ, тогда как одобряемые Apple методы, реальной альтернативы частным API не дают: «санкционированные инструменты Apple ухудшают пользовательский опыт».

Формально разработчики могут и дальше распространять приложения на Electron через собственные сайты, однако это обозначает, что у ПО не будет автоматического обновления через Mac App Store и синхронизации в фирменный iCloud. Кроме того, установка приложений из сторонних источников в будущем может быть усложнена или запрещена вовсе.

Apple имеет давние традиции блокирования интернет-технологий на своей платформе. Так в iOS запрещены полностью независимые сторонние браузеры. Apple настаивает на монопольном методе доступа в интернет с iPhone или iPad. Chrome и Opera, доступные в App Store, вынуждены использовать технологии Safari для отображения веб-страниц, а не свои собственные. Корпорация игнорирует популярные web-спецификации реализованные в конкурирующих с Safari браузерах. Например, технология WebRTC, которая позволяет осуществлять видеовызовы в веб-браузере без установки дополнительного ПО, невероятно медленно принимается Apple, ключевых функциональных возможностей в реализации нет. В результате WebRTC звонки не работали на технике Apple, когда встраивались в сторонние приложения.

Apple контролирует платформу, движок браузера и метод распространения софта. Вне зависимости от отношения к Electron или PWAs выбора у разработчиков, похоже, нет. Контроль Apple над своей экосистемой приложений — это монополия, которую трудно понять законодателям, а разработчики, похоже, побороться с ней не смогут, заключает Оуэн Вилльямс.