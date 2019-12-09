Mac App Store перестал принимать для размещения приложения созданные с использованием платформы Electron, которая позволяет использовать для разработки веб-код. Под большим вопросом перспективы использования в разработке стандарта Progressive Web Apps (PWAs). Налицо чёткая стратегия — расчёт на использование веб-технологий для Apple становится опасным, уверен колумнист и сотрудник Shopify Оуэн Вилльямс. Среди приложений на Electron популярные Slack, Spotify, Discord, WhatsApp и многие другие.
Вилльямс убеждён, что Apple пытаются наполнить Mac App Store уникальными приложениями, недоступными на Linux или Windows. Фреймворк Electron, разработанный GitHub (с 2018 собственность Microsoft), за счёт использования веб-технологий и рендеринга через Chromium, позволяет унифицировать разработку приложений сразу для всех настольных операционных систем, иногда и для мобильных.
В прошлом Apple не препятствовали размещению приложений на Electron, но сейчас они отклоняются с указанием, что программы «пытаются скрыть использование частных API». Вилльямс утверждает, что частные API позволяли разработчикам резко повысить привлекательность программ, тогда как одобряемые Apple методы, реальной альтернативы частным API не дают: «санкционированные инструменты Apple ухудшают пользовательский опыт».
Формально разработчики могут и дальше распространять приложения на Electron через собственные сайты, однако это обозначает, что у ПО не будет автоматического обновления через Mac App Store и синхронизации в фирменный iCloud. Кроме того, установка приложений из сторонних источников в будущем может быть усложнена или запрещена вовсе.
Apple имеет давние традиции блокирования интернет-технологий на своей платформе. Так в iOS запрещены полностью независимые сторонние браузеры. Apple настаивает на монопольном методе доступа в интернет с iPhone или iPad. Chrome и Opera, доступные в App Store, вынуждены использовать технологии Safari для отображения веб-страниц, а не свои собственные. Корпорация игнорирует популярные web-спецификации реализованные в конкурирующих с Safari браузерах. Например, технология WebRTC, которая позволяет осуществлять видеовызовы в веб-браузере без установки дополнительного ПО, невероятно медленно принимается Apple, ключевых функциональных возможностей в реализации нет. В результате WebRTC звонки не работали на технике Apple, когда встраивались в сторонние приложения.
Apple контролирует платформу, движок браузера и метод распространения софта. Вне зависимости от отношения к Electron или PWAs выбора у разработчиков, похоже, нет. Контроль Apple над своей экосистемой приложений — это монополия, которую трудно понять законодателям, а разработчики, похоже, побороться с ней не смогут, заключает Оуэн Вилльямс.
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Логично стремление apple контролировать все до винтика в используемых на ее устройствах технологиях, так можно гарантировать фирменную эпловскую устойчивость ПО и безопасность.
Объявить apple классической монополией не выйдет, так как доля устройств apple относительно небольшая.
Ага, они в бете 13 сафари сломали WebAssembly в сафари для iOS, за время беты же починили и до сих пор не выкатили фикс. Стабильно они, в основном, умеют ломать.
Самый верный взгляд на современные коммерческие операционные системы и браузеры — как на каналы сбыта. Все как в Ашане — супермаркет не владеет ни одним товаром, он лишь сдает в аренду квадратные метры своих полок. Я бы даже сказал, что JavaScript — в большей степени distribution channel, чем язык программирования. Под этим углом зрения все эти вопросы совместимости, обновлений, схем сбыта (типа SAAS) предстают совсем под другим углом. Кругом куча всего замечательного, но очень мало из этого на самом деле принадлежит конечному пользователю и контролируется им.