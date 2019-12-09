16 декабря доступ к публикациям в разделе РБК Pro станет платным, выяснили vc.ru у представителей холдинга. Стоимость доступа составит 800 рублей в месяц. Ранее эти материалы можно было читать свободно, заполнив лишь форму регистрации. Старые читатели смогут продолжить бесплатно читать материалы один месяц после запуска подписки.

В «Pro» публикуются редакционные тексты, материалы консалтинговых компаний, переводы статей Bloomberg, исследования, дайджесты сообщений отраслевых СМИ. В планах запуск видеораздела с вебинарами и репортажами с отраслевых конференций. Банеров на страницах «Pro» не будет.

Замгендиректора РБК Максим Васюков рассказал:

В Pro мы ставим перед собой несколько задач. Во-первых, приложить к неновостному бизнес-контенту навыки медиахолдинга РБК в отборе и верификации информации. Это позволит пользователям существенно экономить время на поиске действительно качественных и полезных материалов. Во-вторых, мы хотим образовывать и вдохновлять, но не только с позиций журналистов: мы предоставляем площадку для высказывания самим гуру рынка. В-третьих, мы планируем создать профессиональное сообщество, дополнять Pro офлайн-мероприятиями, такими как совместные просмотры трансляций форумов, паблик-токи, мастер-классы.

Новый РБК Pro будет продаваться отдельно и как часть корпоративных подписок. Сейчас холдинг продаёт бизнесу доступ в магазин исследований, библиотеку public.ru и другие сервисы.

В декабре 2017 года гендиректор и, в то время, главный редактор «Делового Петербурга» Максим Васюков продал 80% газеты Григорию Березкину, владельцу РБК. Ключевые материалы ДП ушли под жёсткий paywall два с половиной года назад, в апреле 2017. РБК запланировал продажу подписок на премиальный контент ещё в 2015-м и тестировал платный доступ с мая 2018.