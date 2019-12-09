- Количество подписчиков сервиса Яндекс.Музыка достигло 3 млн пользователей, рассказал vc.ru представитель компании. Это на 500 тысяч человек больше, чем подписчиков у музыки ВКонтакте и Boom в июле 2019, более свежие данные компании группы Mail.ru не раскрывают.
- Онлайн-кинотеатр ivi подвел итоги года: по данным сервиса, рост подписочного бизнеса составил более 90%, а общее количество людей, которые ежемесячно оплачивают услуги платформы, теперь насчитывает 1,9 млн человек. Видеосмотрение в 2019-м году увеличилось на 25%. В целом, за текущий год бизнес-показатели ivi выросли на 53%.
Лайв Тайпинг
- Мобильные приложения
- Разработка
- Дизайн
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